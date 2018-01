Jimmy Iovine bleibt bei Apple. Das Dementi allerdings kommt spät, zumindest später als erwartet. Vor ein paar Tagen hieß es, der ehemalige Mitbegründer von Beats würde im August Apple verlassen. Als Grund wurden mögliche Differenzen mit einigen Apple-Vorständen, allen voran Eddy Cue angegeben. Jetzt folgt, einige Tage später, doch die Rolle rückwärts.

Jimmy Iovine (Bild: Wireimage für The Recording Academy)

Gleich mehrere seriöse Quellen (Billboard, Bloomberg) hatten vergangene Woche gemeldet, dass Musikmanager Jimmy Iovine im August dieses Jahres Apple verlassen würde. Es hieß zu dieser Zeit auch: Selbst wenn der iPhone-Hersteller dem Paradiesvogel einen neuen Vertrag anbieten würde, würde er sich nicht zum Umdenken umstimmen lassen.

Bekommt Jimmy Iovine Gehaltserhöhung?

Entweder die Quellen der Magazine und Agenturen haben gelogen. Oder, was vielleicht wahrscheinlicher ist: Aus dem Umfeld Iovines wurde das Gerücht absichtlich gestreut, um eine bessere Verhandlungsposition zu erwirken.

Vor diesem Hintergrund darf die Frage erlaubt sein, ob der Paradiesvogel nun stattdessen eine Gehaltserhöhung bekommt, oder zumindest mehr Mitspracherecht bei Apple Music, um seine Ideen umzusetzen.

Noch lange nicht fertig

Iovine machte im Grammy Museum Werbung für die Dokumentar-Serie „The Defiant Ones“. Darin wird unter anderem sein eigener Werdegang, sowie die Zusammenarbeit mit Dr. Dre beleuchtet. Im Anschluss an die Werbeveranstaltung gab es eine Fragerunde. Darin dementierte Iovine die Meldungen der vergangenen Woche, wie Variety berichtet.

In bester Giovanni-Trapattoni-Manier verkündete Iovine, er sei noch lange nicht fertig. Er sei jetzt 65, arbeite nun schon seit vier Jahren für Apple und sei dem Unternehmen gegenüber loyal. Mehr noch, er liebe Apple.

Visionen für Apple Music umsetzen

Iovine betont, dass Apple Music mehr als 30 Millionen zahlender Nutzer habe, aber noch lange nicht am Ende sei. Es gäbe noch eine Menge, dass er und die übrigen Mitarbeiter bei Apple an dem Service verbessern wollten. Er werde tun, was Eddy Cue und Tim Cook oder andere Verantwortliche ihm vorschlagen. Er sei „Teil des Teams“ und verschwende keinen Gedanken ans Aufhören.