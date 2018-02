Noch im Frühjahr erscheint das neueste Abenteuer Lara Croft auch für macOS (Bild: Feral Interactive)

Zum zwanzigjährigen Jubiläum kämpft sich die inzwischen wieder sehr jung aussehende Archäologin Lara Croft auch unter macOS und Linux durch ihr aktuellstes Abenteuer. Die 20-Year-Celebration-Edition beinhaltet neben dem Hauptspiel auch alle DLCs.

Auch im Jahr 2018 erscheinen Spiele mit großem Namen für macOS. Doch noch immer müssen Mac-Gamer ein wenig mehr Geduld aufbringen als zum Beispiel Konsolenspieler. Auch bei Rise of the Tomb Raider durften zunächst nur exklusiv Besitzer eine Xbox die Kontrolle über Lara Croft übernehmen. Ein Jahr später war dann die PS4-Übersetzung fertig und noch mal ein weiteres Jahr später kommt nun auch der Mac an die Reihe. Heute gab Feral Interactive bekannt, dass die Jubiläums-Edition Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration noch im Frühjahr für macOS und Linux veröffentlicht wird.

Rise of the Tomb Raider ist zwar bereits der insgesamt elfte Titel der Reihe, allerdings erst der zweite nach dem Reboot vor vier Jahren. Die Geschichte handelt von den ersten Abenteuern der noch jungen Hauptfigur Lara Croft und führt die Spieler unter anderem nach Sibirien und Syrien. In dem Action-Adventure mit Jump 'n' Run-Elementen werden natürlich auch wieder viele vergessene Gräber erkundet und Rätsel gelöst.

Die Jubiläumsedition beinhaltet das Hauptspiel und alle DLCs und Bonusgegenstände wie Outfits. Einen exakten Veröffentlichungstermin und Preis nannte Feral Interactive noch nicht. Auch die Systemanforderungen liegen noch im Dunkeln, sollen aber vor dem Release bekanntgegeben werden. Der Vorgänger Tomb Raider steht aktuell für 32,99 Euro im Mac-App-Store zum Download bereit.

Laden im App Store Tomb Raider Entwickler: Feral Interactive Ltd Preis: 32,99 €

Laden

Anzeige