03.10.2017 - 11:37 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Wer schon einmal mit Zusatzobjektiven am iPhone gearbeitet hat, kennt das Problem: Die kleinen Objektive müssen irgendwie am Smartphone befestigt werden, was den Austausch meist schwer macht. RevolvCam hat sich den Trommelrevolver angesehen und das Prinzip für Objektive eingesetzt.



03.10.2017 - 11:37 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Revolcam (Bild: Kickstarter )

Revolvcam (Bild: Kickstarter ) 1 /2

Die RevolCam ist ein Aufsatz für das iPhone, mit dem drei Objektive an dessen Gehäuse befestigt werden. Der Wechsel zwischen Weitwinkel-, Fisheye- und Makroobjektiv ist durch eine einfache Drehbewegung möglich, da die Objektive wie Patronen in einem Trommelrevolver montiert wurden.

Auf Kickstarter suchen die Entwickler, die auch schon die Shiftcam für das iPhone 7 entwickelt haben, nach Geldgebern, die die Produktion der RevolCam ermöglichen. Leider fehlt der RevolCam das Teleobjektiv, das immerhin zu den gesuchtesten Erweiterungen für Smartphone-Fotografen gehört.

Dafür ist die RevolCam mit einem kleinen Spiegel für Selfies ausgerüstet und erlaubt es, eine regulierbare LED-Beleuchtung anzubringen, die sich auch abnehmen lässt und bei schlechten Lichtverhältnissen für zusätzliche Beleuchtung sorgen soll.

Die RevolCam wurde universell konstruiert und kann durch ihren Klemmmechanismus sicher an jedem Smartphone befestigt werden. Sie soll angeblich auch an der Hauptkamera von Dual-Kamera-Geräten funktionieren.

Wer ohne Teleaufsatz leben kann, sollte sich die RevolCam einmal ansehen. Auf Kickstarter verlangen die Macher 30 US-Dollar plus Versandkosten und dazu kommt dann beim Versand nach Deutschland noch die 19prozentige Einfuhrumsatzsteuer. Die Lieferung ist laut Kickstarter-Website für den November 2017 geplant. Bei Kickstarter-Projekten kann man sich aber nie ganz sicher sein, dass der Hersteller die Termine auch einhält. Das Finanzierungsziel hat das Projekt aber längst erreicht.