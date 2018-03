Für die Animation von Gesichtern lässt sich die TrueDepth-Kamera wunderbar einsetzen (Bild: Screenshot - The Verge)

Wie lässt sich die TrueDepth-Kamera außer für Face ID und Animojis noch verwenden? Die Entwickler des kommenden AR-Spiels „The Walking Dead: Our World“ setzen für die realistische Gestaltung von Charakteren im Spiel teilweise auf die TrueDepth-Kamera des iPhone X. Komplizierte und teure Motion-Capture-Studios werden so zumindest teilweise überflüssig.

Apples Vorzeige-App für den Einsatz der TrueDepth-Kamera des iPhone X sind die Animojis. Lustige Tierchen und Roboter, die sich durch das Gesicht des Nutzers steuern und als kurze Videos verschicken lassen. Dennoch betonen die Entwickler von Apple immer wieder auch die nützlichen Aspekte von Face ID und der TrueDepth-Kamera. Dass sie damit recht haben könnten, zeigt nun das finnische Entwicklerstudio Next Game. Für die Umsetzung des demnächst erscheinenden Walking-Dead-Spiels verwenden sie teilweise das iPhone X.

The Verge konnte das Studio besuchen und den Entwicklern dabei über die Schulter schauen. Das iPhone X wird hierfür in eine Art Ständer eingespannt und der Schauspieler, welcher einen späteren Charakter im Spiel verkörpern soll, davor gesetzt. Das iPhone X erkennt dann die Gesichtszüge des Schauspielers mit bis zu 60 Bildern die Sekunde und setzt alle Bewegungen auf die Spielfigur um. Die fertigen Aufnahmen können dann direkt über das iPhone X an einen angeschlossenen Mac übertragen und dann als 3D-Modell weiterverarbeitet werden. Ein Video des Vorgangs ist bei The Verge zu sehen.

Sicherlich ersetzt die TrueDepth-Kamera des iPhone X noch kein vollständiges Motion-Capture-Studio. Schließlich lassen sich so nur Gesichter aufzeichnen. Allerdings zeigt Next Game definitiv einen sinnvollen Einsatz der Technologie hinter Face ID, der zum Beispiel bei der Entwicklung von Spielen Zeit und Geld sparen kann. Man darf gespannt sein, welche Einsatzmöglichkeiten sich noch ergeben.

