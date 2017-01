29.01.2017 - 21:07 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die App Digikala ist nicht mehr im App Store zu finden. Pikant: Sie stammt aus dem Iran. Hat Apple die App für den größten E-Commerce-Markt des Landes gelöscht, weil in den USA ein neuer Wind weht?



Iran im Fadenkreuz von Apple? (Bild: Blondinrikard Fröberg/ CC BY 2.0)

Nach Informationen der Website Techrasa hat Apple Apps für iOS gelöscht, die aus dem Iran stammen. Dazu gehört die App des E-Commerce-Anbieters Digikala. Apple hat den Vorgang bisher nicht erläutert

Erst im September 2016 öffnete Apple den iOS-App Store für Nutzer aus dem Iran. Sie können Apps herunterladen und installieren. Doch für Entwickler sieht die Situation etwas anders aus. Da es keinen offiziellen App Store für das Land gibt, registrieren sie die Apps von Entwicklern in anderen Ländern, um diese Limitierung zu umgehen, berichtet TechCrunch.

Verletzt die App die Iran-Sanktionen?

Die E-Commerce-App nutzt das Shaparak-Bezahlsystem, das nur im Iran selbst verwendet wird. Apple zeigt Entwicklern aus dem Iran mittlerweile an, dass Apps, die Transaktion im Iran ermöglichen, eventuell unter die Sanktionen fallen, die die USA dem Land auferlegt haben.

Ob Apple auch andere Apps aus dem Iran entfernt, ist nicht bekannt. Wenn es nur Anwendungen sein sollten, mit denen Bezahlungen vorgenommen werden können, wäre dies verständlich.

Der App Store ist mittlerweile in Politikum. Apple musste auf Druck Chinas die App der New York Times entfernen, damit sie in dem kommunistischen Land nicht mehr heruntergeladen werden kann. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Apple einer solchen Regierungsanfrage aus China nachgab. Vor etwa einem Jahr forderte die chinesische Regierung Apple dazu auf, den iBooks- und iTunes-Movie-Store in China zu schließen. Die Kalifornier handelten prompt und sperrten die Dienste entsprechend.

Bild: Blondinrikard Fröberg/ CC BY 2.0