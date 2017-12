Die Zeitschriften-Flatrate von Readly hält über 2.400 Titel für seine Abonnenten bereit. Bei einem solch großen Angebot kann man leicht den Überblick verlieren. Damit das nicht passiert, bietet Readly einige nützliche Funktionen und hält Sie mit ihrem ganz persönlichen Angebot auf dem Laufenden.

Mit der App von Readly behalten Sie den Überblick über 2500 Zeitschriften (Bild: Readly)

Für 9,99 Euro im Monat bietet Readly den vollen Zugriff auf das digitale Angebot von über 2.400 deutschen und internationalen Magazinen und Zeitschriften. Diese Zahl wirkt auf den ersten Blick riesig und niemand wird so viel lesen können und wollen. Doch wie bei anderen Streamingangeboten, wie z.B. Spotify oder Netflix, lohnt sich die Zeitschriften-Flatrate von Readly bereits, wenn pro Monat ein- bis zwei Magazine regelmäßig gelesen werden. Und anders als bei einem klassischen Abo, fallen keine Altpapierberge mit ungelesenen Zeitschriften an. Darüber hinaus passt das gesamte Angebot auf Smartphone und Tablet auch für unterwegs in die Tasche.

Wer auf der Suche nach neuen Publikationen ist, der kann über die anpassbare Suche zum Beispiel das Themengebiet oder Erscheinungsland eingrenzen. Ist eine Zeitschrift gefunden die man regelmäßig lesen möchte, genügt es sie als Favorit zu markieren. Über diese Funktion stellen Sie sich mit der Zeit Ihr persönliches Readly-Angebot zusammen. Im Bereich „Meine Inhalte“ finden sich noch zusätzlich kürzlich gelesene Artikel, Lesezeichen und gespeicherte Kreuzworträtsel - langwieriges Suchen entfällt. Damit Sie keine neue Ausgabe des Lieblingsmagazins verpassen, erinnert Readly auf Wunsch per Push-Nachricht an Neuerscheinungen und hält Sie so auf dem neusten Stand. Natürlich lassen sich über „Entdecken“ auch bisher nicht bekannte Magazine durchstöbern.

Drei Monate zum Preis von einem

Damit Sie das Angebot von Readly ausführlich und in Ruhe testen können, gibt es für Mac-Life-Leser aktuell das Angebot die Zeitschriften-Flatrate drei Monate zum Preis von einem zu lesen. Statt 29,97 Euro zahlen Sie also nur 9,99 Euro. Einfach über die Aktionsseite anmelden und drei Monate alle Funktionen ausprobieren.