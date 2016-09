01.10.2016 - 12:14 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Da hat ein junger Franzose in einem Apple Store in Dijon so richtig Wut bekommen. Offenbar wegen Schwierigkeiten bei einer Garantieabwicklung geriet er so in Rage, dass er eine stählerne Boule-Kugel hervorholte und zahllose Geräte im Laden zerstörte. Der Täter wurde vor dem Laden gefasst.



Apple-Kunde zerstört MacBook (Bild: kekess/Bildbearbeitung: Maclife.de)

Apple-Kunde zerstört iPhones (Bild: kekess/Screenshot: Maclife.de) 1 /2

Die Videos wirken verstörend: Da regt sich ein junger Mann Anfang/Mitte 30 so über seine Verbraucherrechte auf, das er aus heiterem Himmel eine Boule-Kugel hervorholt und im Apple Store auf iPhones, iMacs und MacBooks losgeht. Er nimmt die teuren Geräte aus ihren Ladeschalen, legt sie flach auf die großen Tische des Apple Stores und schlägt dann ein- oder zweimal auf die Displays ein, während er etwas von Verbraucherrechten schreit.



Im Video ist zu erkennen, dass er Geräte im Wert von mehreren tausend Euro zerstört. Das Personal ist entsetzt, greift jedoch nicht ein sondern hält aus Sicherheitsgründen Abstand, ruft aber die Sicherheitskräfte herbei. Der Apple Store in Dijon befindet sich eine einem Einkaufscenter, so dass der Täter beim Verlassen des Ladens nicht sofort auf der Straße steht.Diesen Umstand macht sich das herbeieilende Sicherheitspersonal zu Nutze, das ihm zunächst freundlich aber bestimmt den Weg verstellt. Langsam merkt der Mann, dass er einen riesigen Fehler gemacht hat und versucht zu entkommen, was das Personal aber zu verhindern weiss. Er wird, genau wie der Sicherheitspersonal, zum Schluss sogar noch handgreiflich. Ein verzweifelter Fluchtversuch scheitert.In den bisher aufgetauchten Videos ist nicht zu erkennen, was danach passierte, aber mit Sicherheit dürfte die Polizei hinzugezogen worden sein. Für den jungen Mann dürfte sich sein Wutausbruch noch bitter rächen, denn für den Schaden wird er höchstwahrscheinlich selbst aufkommen müssen.