Welche iPhone-Modelle wird Apple dieses Jahr vorstellen? (Bild: Apple)

Als Apple letztes Jahr das iPhone 8 und iPhone X vorstellte, gab es nicht nur einige Unterschieden in der Hardware, sondern auch beim Veröffentlichungstermin und der Lieferbarkeit der Geräte. Schuld an der Verzögerung beim iPhone X soll unter anderem Face ID gewesen sein. Dieses Jahr will Apple es besser machen.

Neue Technologie ist natürlich auch meist aufwendiger zu produzieren, als etablierte Hardware. Apple hat dies besonders beim iPhone X zu spüren bekommen. Die TrueDepth-Kamera, welche Face ID ermöglicht, soll bei der Produktion für nicht eingeplante Verzögerungen gesorgt haben. Zwar entspannte sich die Liefersituation beim iPhone X nach wenigen Wochen wieder und teilweise befürchtete Lieferzeiten von mehren Monaten blieben aus, doch war das Modell definitiv schlechter erhältlich als das iPhone 8 oder das iPhone 7 im Jahr davor.

Wie DigiTimes nun berichtet, plant Apple daher dieses Jahr die Produktion der kommenden iPhone-Generation scheinbar früher starten zu lassen. So sollen beim Verkaufsstart mehr Geräte verfügbar sein und die Situation insgesamt entspannter ausfallen. Sollte der Bericht stimmen, dürften Vorbesteller 2018 ihr neues iPhone früher in der Hand halten können und auch nicht so lange auf den Veröffentlichungstermin warten müssen.

iPhone-Modelle 2018

Doch welche Geräte wird Apple auf der Keynote im Herbst der Öffentlichkeit vorstellen? Sicherlich wird es einen Nachfolger des iPhone X geben. Spekuliert wird darüber hinaus über eine Plus-Version mit größerem Display. Und auch ein Nachfolger des beliebten iPhone SE könnte noch dieses Jahr auf die Freunde kleinerer Geräte warten.

Anzeige