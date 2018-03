​Preissenkung beim iPhone X? Dreht Apple im Herbst an der Preisschraube für das Face-ID-Smartphone? Zumindest für Analyst Amid Daryanani von RBC Capital Markets ist das ein denkbare Szenario. Das kommende Modell soll dann zum Preis von 899 US-Dollar (plus Steuern) angeboten werden und das größere iPhone X Plus (6,5 Zoll Diagonale) aber dann zu 999 US-Dollar. So viel kostet das 5,8-Zoll-Gerät momentan.