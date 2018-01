Preis für iPhone X gerechtfertigt. Eine neue Analyse zur Verteilung von Marktanteilen sieht iOS gegenüber Android aufholen. Dies liegt laut Kantar Wordpanel nicht zuletzt an den guten Verkaufszahlen des Face-ID-Smartphones von Apple. Diese Analyse deckt sich mit einer Auswertung von Canalys aus der vergangenen Woche.

iPhone X (Bild: Apple)

iOS konnte seinen Marktanteil vergrößern. Im Weihnachtsquartal konnte Apple vor allem in China zulegen, aber auch in Deutschland, Australien, Japan und Spanien.

Preisgestaltung bei iPhone X weise Entscheidung

Kantar Worldpanel bestätigt Ergebnisse von Canalys aus der Vorwoche. Die Entwicklung der Marktanteile gibt Apple Recht, argumentiert Dominic Sunnebo von Kantar Worldpanel.

Sunnebo erklärt: Für gewöhnlich würde man erwarten, dass gerade das Flaggschiff-Smartphone auf der Bestseller sei. Der Verkaufspreis des iPhone X hat aber die Betrachtungsweise geändert. Denn es kommt hier auch ein weiterer Faktor ins Spiel. Können sich die Käufer das Gerät leisten. Im Weihnachtsquartal sei das Apple-Smartphone mit Gesichtserkennung aber in allen zentralen Märkten unter den drei meistverkauften Smartphones überhaupt gewesen (Australien, China, Europa, Japan und USA).

Zugewinne dank iPhone X

In China war es sogar das bestverkaufte Gerät. Dort hat Apple gegenüber dem Vorjahr auch den größten Zuwachs erlebt(plus 10,1 Prozent). Neben dem Zuwachs dort wuchs der iPhone-Marktanteil auch in Deutschland (plus 2,5 Prozent), Australien (plus 1,2 Prozent), Japan (plus 0,5 Prozent) und Spanien (plus 0,5 Prozent).

Dem gegenüber stehen Verluste in Großbritannien (minus 2,4 Prozent), Italien (minus 0,7 Prozent), den USA (minus 0,5 Prozent) und Frankreich (minus 0,4 Prozent).

iPhone-Käufer sind Gewohnheitstiere

Haben Sie einmal ein iPhone gekauft, werden Sie das vermutlich wieder tun. Soweit jedenfalls reicht die Analyse von Kantar Worldpanel. Denn iPhone-Käufer sind Gewohnheitstiere. Besonders im Heimatland der Herstellers, den USA, gab es zuletzt satte 96 Prozent von iPhone-Käufern, die beim nächsten Mal wieder ein Smartphone von Apple kauften.