hardwrk, deutscher Anbieter von Premium-Zubehör für Apple-Produkte, bietet unter anderem ein handverlesenes Sortiment an Schutzhüllen für das iPhone an. Neu im Sortiment ist unter anderem das außergewöhnliche hardwrk Premium Kork Case. Zudem lässt hardwrk die ersten 200 Besteller im Zeitraum vom 23.6. bis 30.6. eine neue Schutzfolie testen – gratis!

hardwrk ultra-slim Case in unterschiedlichen Farben (Bild: hardwrk)

hardwrk verschenkt 200 iPhone-Schutzfolien Wer im Zeitraum vom 23.6.2017 bis 30.6.2017 eine Bestellung bei Amazon.de mit mindestens einem hardwrk-Produkt im Warenkorb aufgibt, erhält gratis eine iPhone-Schutzfolie zum Ausprobieren mit separater Post direkt von hardwrk. Dazu ist folgendes Formular auszufüllen: • hardwrk: iPhone-Schutzfolie anfordern Ingesamt werden 200 Folien verschenkt, das Angebot gilt bis zum 30. Juni 2017 beziehungsweise so lange der Vorrat reicht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

hardwrk ultra-slim Case

Das ultra-slim Case von hardwrk ist, der Name lässt es bereits vermuten, eine ultradünne Hartplastik-Schutzhülle, die hardwrk in unterschiedlichen Farben und für verschiedenste iPhone-Modelle anbietet. Die Cases sind leicht durchschimmernd, einige Varianten nach außen aber matt.

Produkthinweis hardwrk Premium Silikon Case für iPhone 6/6s - black - Schutzhülle Cover Case mit Softtouch - Elegantes Backcover in schwarz als edles Zubehör für das Apple iPhone Preis: 17,90 €

Produkthinweis hardwrk ultra-slim Case für iPhone - ultradünne Schutzhülle Cover Case für iPhone 6 6s - solid white Preis: 14,95 €

Es gibt die ultra-slim Schutzhülle in den Farben „matt klar“, „matt Schwarz“, „matt Blau“, Roségold, Pink, Rot und Schwarz und zwar für das iPhone 5, 5s, SE, 6, 6s und die jeweiligen Plus-Modelle. Für das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus gibt es die Hüllen auch, nicht aber in Rot oder Pink, dafür aber in „Jetblack“ – passend zum speziellen Finish von Apples neuem Smartphone. Die Hüllen kosten jeweils 14,95 Euro und werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.

hardwrk Crystal Case (Bild: hardwrk)

hardwrk Leder Case

In Braun, in Grau und in Schwarz gibt es das neue Leder Case exklusiv für Apples iPhone 7. Die Schutzhülle bietet einen extra Kantenschutz für das Apple-Smartphone. Die Innenseite des Case ist aus gehärtetem Kunststoff und mit schützender Mikrofaser ausgekleidet. Die Außenseite ist überzogen mit handverarbeitetem Leder. Aussparungen gibt es für die Anschlüsse und die Kamera am Gerät.

Die Hülle ist direkt via hardwrk erhältlich, kostet 29,90 Euro und ist sofort lieferbar.

hardwrk Leder Case (Bild: hardwrk)

hardwrk Premium Silikon Case

Nicht aus Leder sondern tiefschwarzem Silikon ist das Premium Silikon Case. Es handelt sich dabei um eine schlanke Schutzhülle für das iPhone, die dem Original von Apple gleicht, aber deutlich günstiger ist. Wie auch beim Leder- Modell wird das Apple-Smartphone durch eine Mikrofaser-Auskleidung vor Macken geschützt. In die eigene Hand schmiegt sich weiches Silikon mit angenehmen Grip.

Das Premium Silikon Case ist für unterschiedliche iPhone-Modelle verfügbar: Sie bekommen es für das iPhone 6, 6s oder 7 oder die jeweiligen Plus-Modelle und zwar direkt im Onlineshop des Anbieters. Der Preis beträgt 24,90 Euro und die Lieferung innerhalb Deutschlands ist versandkostenfrei.

hardwrk ultra-slim Case (Bild: hardwrk)

Produkthinweis hardwrk Crystal Case für iPhone - transparente Schutzhülle Cover Case für iPhone 7 - kristallklar nicht verfügbar

hardwrk Premium Kork Case

(Bild: hardwrk)

Beim Premium Kork Case aus dem Hause hardwrk trifft Natur auf Technik. Diese doch etwas außergewöhnlichere iPhone-Hülle vermag dabei ein handelsübliches iPhone in ein Unikat zu verwandeln – schlicht, weil beim genauen Hinsehen kein Exemplar dieser Hülle einem anderen gleicht.

Das hardwrk Premium Kork Case ist für das iPhone 6, 6s und 7 sowie das iPhone 6 Plus, 6s Plus und 7 Plus erhältlich. Der Preis: 16,49 Euro.

