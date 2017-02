16.02.2017 - 11:55 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Dieser Winter wird auf die letzten Meter nochmal heiß für alle „Pokémon GO"-Spieler. Neben einen für diese Woche angekündigtem Update werden ab dem 18. Februar in 58 Einkaufzentren Europas zusätzliche PokéStops und Arenen eingerichtet, um im Warmen spielen zu können. Darunter befinden sich auch einige große Einkaufszentren in Deutschland. Dazu ging Niantic eine Partnerschaft mit Unibail-Rodamco ein.



Noch diese Woche soll ein neues Update für Pokémon GO erscheinen. Nachdem es bereits möglich ist erste Pokémon aus der zweiten Generation auszubrüten, sollen mit der Aktualisierung mehr als 80 neue der kleinen Monster aus Silber und Gold verfügbar sein. Nebenbei wird das Update auch neue Herausforderung für Trainer bieten, die ein verändertes Spielverhalten, neue Entwicklungsgegenstände, zwei neue Beeren und neue Outfits sowie Accessoires mitbringen werden.

Um die neuen Pokémon nicht im Kalten fangen oder um sich mit anderen Spielern zu messen zu müssen, hat Niantic nun eine Partnerschaft mit Unibail-Rodamco angekündigt. Im Rahmen der Kooperation werden ab dem 18. Februar in 58 Shoppingzentren in Europa neue PokéStops und Arenen bereitgestellt. Je nach Standort werden dort zwischen 10 und 15 neue Spielorte verfügbar gemacht.

Um die Partnerschaft zu feiern, wird man am 18. Februar in 20 Einkaufszentren „Pokémon GO"-Events abhalten. An folgenden Standorten finden Events statt:

Wien, Österreich—Donau Zentrum

Berlin, Deutschland—Gropius Passagen

München, Deutschland—Pasing Arcaden

Oberhausen, Deutschland—CentrO

Leipzig, Deutschland—Höfe am Brühl

Prag, Tschechien—Centrum Černý Most

Kopenhagen, Dänemark—Fisketorvet

Paris, Frankreich—Les 4 Temps I Forum des Halles I Velizy 2 I Aeroville

Lyon, Frankreich—La Part-Dieu

Nizza, Frankreich—Polygone Riviera

Lille, Frankreich—Euralille

Warschau, Polen—Arkadia

Barcelona, Spanien—La Maquinista

Madrid, Spanien—Parquesur

Valencia, Spanien—Bonaire

Stockholm, Schweden—Mall of Scandinavia

Amsterdam, Niederlande —Stadshart Amstelveen

Das sind alle Standorte, die ab dem 18. Februar neue PokéStops anbieten: