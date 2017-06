Eher als Neuigkeit der zweiten Reihe hat Sony Interactive Entertainment im Rahmen der Electronic Entertainment Expo in Los Angeles die Initiative PlayLink vorgestellt. Diese verbindet die PlayStation 4 mit Smartphones von Apple oder der Konkurrenz von Android. In Zukunft kann die Sony-Konsole so als Mittelpunkt gemeinsamer Aktivitäten im Wohnzimmer dienen.

PlayLink für PlayStation 4 erlaubt das iPhone als Controller zu verwenden (Bild: Sony Interactive Entertainment)

Die Idee ist nicht neu und Umsetzungen gibt es bereits ziemlich viele. So hat beispielsweise Apple selbst Entwicklern die Möglichkeit bereitgestellt, das iPhone oder iPad als Gamepad oder zweiten Bildschirm für Anwendungen auf dem Apple TV zu nutzen oder auch untereinander. Im App Store gibt es beispielsweise einige Brettspiele, die das iPad als Spielbrett und das iPhone aber als virtuellen Kartenhalter oder Würfelbecher missbrauchen. Auch Nintendo hat sich mit unterschiedlichen Konsolen schon daran versucht, zuletzt mit der Switch. Dort gibt es mit den JoyCon-Controllern auch die Möglichkeit gleich zwei Spieler an einem Gerät spielen zu lassen.

PlayLink macht iPhone zum Gamepad (und Kartenhalter)

Die Idee von PlayLink ist nun den skizzierten Szenarien nicht unähnlich. Sony wird eine Gratis-App namens PlayLink für iOS und Android bereitstellen. Besitzer der PlayStation 4 können dann diverse Spiele auf ihre Konsole herunterladen und das iPhone (oder iPad) als Spielgerät zweckentfremden. Mit dieser App können sich Besucher, falls das Spiel es zulässt, jederzeit ins Spiel einklinken.

Es wurden darüber hinaus gleich eine ganze Reihe von Spielen vorgestellt, die PlayLink unterstützen. Da wäre zum Beispiel der Krimi „Hidden Agenda“, bei dem Spieler über ihr Smartphone Einfluss auf das Geschehen nehmen können und müssen. Neben einem Ziel, das die Gruppe erreichen muss, bekommt vor dem Start auch jeder Spieler ein privates Ziel ausgerufen. Das kann auch dazu führen, dass seine Aktionen gegen diejenigen der Gruppe zuwiderlaufen.

Dann gibt es da das Quizspiel „Knowledge is Power“ und die Minispielsammlung „Frantics“. Karaoke-Fans werden mit „SingStar Celebration“ auf Ihre Kosten kommen und eine personalisierte Version eines Comedy-Quiz können Sie in „That’s You!“ erleben.

Sony betont, dass die PlayLink-Spiele extra als Gruppenerlebnis produziert wurden und besonders viel Spaß mit mehreren Spielern machen.