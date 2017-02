21.02.2017 - 23:19 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Von Sonos gibt es allerlei Lautsprecher für verschiedene Anwendungen, viele davon mit Netzwerkfunktionen und auf Wunsch kabellos. Mit der PlayBar gibt es bereits eine Ergänzung für die Lautsprecher des Fernsehers, aber besonders unauffällig ist dieser Lautsprecher nicht. Nun wurden erste Informationen geleakt, die zu einer „PlayBase” gehören. Sie ist wesentlich subtiler und soll im Grunde etwas Ähnliches leisten.



Sonos PlayBase (Bild: John Maddox via Twitter)

Die „PlayBase” soll so aussehen wie auf dem Bild. Die Bilder stammen vom Twitter-Nutzer John Maddox (@maddox) und zeigen ein kompaktes, flaches Gerät, auf dem der Fernseher Platz nehmen könnte, was Platz spart. Weitere Informationen dazu kommen von einer Produktbeschreibung von B&H, die mittlerweile gelöscht wurde, aber von Zatz Not Funny! aufgegriffen wurde und von einem Eintrag in der Datenbank der FCC.

PlayBase mit optischem Eingang und Netzwerk-Anschluss

Zwar waren die Informationen bei B&H rar gesät, aber anhand der Bilder lässt sich zumindest ableiten, dass es einen optischen Eingang und einen Ethernet-Anschluss geben soll. Einen HDMI-Anschluss scheint man vergebens zu suchen. Möglich sein soll hingegen eine Verbindung zu anderen Sonos-Lautsprechern und Alexa von Amazon soll die Lautsprecher noch in diesem Jahr fernsteuern können – falls man einen Echo oder ein Fire TV hat.

Daneben ist noch der Preis bekannt. Er soll wohl bei 699 Dollar liegen. Dass der Leak nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, dürfte sich wohl spätestens dadurch beweisen, dass Sonos im eigenen Forum Beiträge gelöscht hat, die sich mit dem Gerät befassen. Neben einer weißen Farbgebung soll die PlayBase auch in mattem Schwarz erscheinen.

Im Gegensatz zur Sonos PlayBar liegt der Vorteil der PlayBase auf der Hand. Ähnlich wie auch bei der LG SoundPlate muss kein spezieller Platz für den Lautsprecher gefunden werden. Denn durch die flache Bauweise, die in gewisser Weise an ein Tablett erinnert, kann der Fernseher oder Monitor daraufgestellt werden.