Die Schalter sollen ganz einfach gegen bereits bestehende austauschbar sein (Bild: Philips)

Unter „Friends of Hue“ vereint Philips Produkte verschiedener Dritthersteller, die sich ohne Probleme mit dem Hue-Lichtsystem verbinden lassen. Nun stellt Philips drei neue smarte Lichtschalter aus der Reihe vor. Die Schalter von Feller, Niko und Vimar sollen sich leicht gegen bereits bestehende austauschen lassen.

Ein smartes Lichtsystem ist eine praktische Sache. Einfach per Sprachbefehl oder App verschiedene Lampen ein- und ausschalten, bzw. die Farbtemperatur ändern. Was aber machen zum Beispiel Gäste, wenn Sie das Licht in einem smarten Zuhause anknipsen wollen? So seltsam es auf den ersten Blick klingt, ein klassischer Lichtschalter lässt sich bei vernetzten Lichtsystemen dafür nicht wirklich verwenden. Er wird sogar eher zum Problem.

Smarte Lichtsysteme mögen keine Lichtschalter

Wird eine smarte Glühbirne in eine bestehende Deckenlampe eingesetzt, kann sie zwar mit dem vorhandenen Lichtschalter ein- und ausgeschaltet werden, doch der Schalter unterbricht auch die Stromversorgung der Glühbirne. Diese kann dann nicht mehr per App oder Sprachbefehl angesteuert werden. Und ist eine smarte Lampe durch die App ausgeschaltet worden, kann sie durch einen normalen Lichtschalter zwar wieder eingeschaltet werden, verliert aber alle zuvor vorgenommen Einstellungen.

Daher werden für ein smartes Lampensystem leider auch smarte Lichtschalter benötigt. In Zusammenarbeit mit den Herstellern Feller, Niko und Vimar bietet Philips voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2018 drei neue Schalter, passend zum Hue-System an. Mit ihnen können verschiedene Lichtszenen abgerufen und Lampen gedimmt werden. Die Modelle passen in gewöhnliche Einzel- und Mehrfach-Wandrahmen und können so bestehende Lichtschalter unkompliziert ersetzen.

