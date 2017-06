11.06.2017 - 08:01 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Das neue iPad Pro, das Apple vor einer Woche vorstellte, ist mit einem A10X-Prozessor ausgerüstet. Wie erste Benchmark-Tests zeigen, ist das neue Tablet verglichen mit dem Vorgängermodell, das eine A9X-CPU besitzt, deutlich schneller.



iPad Pro (Bild: Apple)

Apple hat mit dem iPad Pro 2017 einen Treffer gelandet. Das neue Tablet mit A10X-Prozessor ist in den öffentlichen Benchmark-Listen von Geekbench jetzt mehrmals aufgetaucht. Wenn man das Gerät mit dem Vorgängermodell aus dem Jahr 2015 vergleicht, kann man einen erheblichen Geschwindigkeitszuwachs erkennen. Das Tablet ist das schnellte, was es derzeit am Markt gibt.

Das iPad Pro, das Apple am Pfingstmontag vorstelle, ist mit einem A10X-Prozessor ausgestattet, bei dem drei Kerne mit 2,36 GHz getaktet sind. Die drei weitere Kerne sind für Subtasks gedacht, wobei Geekbench hier ein Problem zu haben scheint - es erkennt die drei schwächeren Kerne nicht - das war auch schon beim A9X so. Das A10X erscheint im Benchmarkprogramm mit 3 Kernen, der A9X mit zwei Kernen. Im A10X stecken laut Geekbench 8

MByte L2-Cache, beim A9X waren es 3 MByte. Diese Angaben wurden von Apple nicht offiziell bestätigt.

Beim Geekbench Single Core zeigt das 2017er iPad Pro eine um rund 30 Prozent höhere Leistung als sein Vorgänger. Im Multi-Core-Test ist es um 80 Prozent schneller. Auch in allen anderen Tests hängt das neue iPad Pro das alte um Längen ab. Ob die Benchmarks vom 10,5 oder vom 12,9 Zoll großen iPad Pro stammen, ist nicht bekannt, doch das dürfte aufgrund ansonsten gleicher Daten (auch hinsichtlich des RAM) gleich sein.

Es gibt übrigens aus dem Android-Lager kein Tablet, das ähnlich hohe Werte erzielt.