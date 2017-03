29.03.2017 - 12:37 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das südkoreanische Unternehmen LG hat neue B2B-Displays vorgestellt. Die großen 34-Zoll-Displays mit Ihrem 21:9 UltraWide Format eigenen sich perfekt für zahlreiche Anwender und sparen zusätzlich die Anschaffung eines zweiten Displays. LG hat bei den neuen Monitoren besonders darauf geachtet, dass die Bildqualität und auch die Farbtreue auch den gehobenen Ansprüchen von Kunden aus dem Foto-, Video- und Audio-Bereich gerecht werden.



29.03.2017 - 12:37 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Der Curved 34CB88-B gehört ist das Mittelklasse-Modell (Bild: LG)

Gerade bei vielen professionellen Anwendern sind Multidisplay-Lösung sehr beliebt, um einen besseren Workflow zu gewährleisten. Mit den neuen LG 21:9 UltraWide Displays könnte sich dies allerdings ändern. Die 34-Zoll-Monitore ermöglichen nämlich eine extra-breite Arbeitsfläche und können dadurch ein zweites Display problemlos ersetzen. Die Südkoreaner haben bei der Entwicklung der Displays ein besonderes Augenmerk auf die Bildqualität, die Farbtreue und einen weiten Sichtwinkel gelegt.

Die Monitore verfügen über eine Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln und dürften damit auch für die Ansprüche bei professionellen Bild- und Videobearbeitungen genügen. Das moderne AH-IPS-Panel sorgt dabei für die angesprochene Farbtreue und deckt über 99 Prozent des sRGB-Farbraums ab.

Per Screen Split lässt sich das Bild in mehrere Bereiche aufteilen, sodass es halbiert, gedrittelt oder geviertelt werden kann. Besonders interessant ist aber Dual Link up. Das Feature ermöglicht es nämlich zwei Bildquellen gleichzeitig in das Display einzuspeisen und nebeneinander anzeigen zu lassen. Dank „Dual Controller"-Funktion reicht sogar eine Maus und Tastatur aus, um beide Geräte zu bedienen. Auch der Datenaustausch ist dadurch ganz einfach möglich.

Während alle drei Modelle über HDMI- und DisplayPort-Anschlüsse verfügen, können der 34UB88-B und der 34CB98-B auch per Thunderbolt 2 mit einem Computer verbunden werden. Desweiteren verfügen die Geräte auch über USB-3.0-Schnittstellen sowie 3,5mm-Klinkenanschlüsse.

Der 34UB88-B ist bereits für 749 Euro erhältlich, während man für den 34CB88-B 100 Euro tiefer in die Tasche greifen muss. Das Spitzenmodell 34CB98-B hat mit 1.049 Euro einen stolzen Preis. Alle drei Modelle sind bereits erhältlich.