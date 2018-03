Das Pixel C gehört jetzt zum alten Eisen (Bild: Google)

​Wie geht es nach Android P mit Android weiter? Google zeigt mit dem neuen „P“, dass nach dem O womöglich der Fahrstuhl nicht mehr nach oben fährt. Wohin geht die Reise des weltweit weitverbreitetsten Betriebssystems für mobile Endgeräte? Und wird es demnächst keine Android-Tablets mehr geben? Ein Kommentar.

Google begrüßt die Kerbe

Das neue Android P bietet Support für die Kerbe, die gleich dutzende Smartphones aus Fernost vom iPhone X kopiert haben. Das Unternehmen aus Cupertino ist aber gerüchteweise schon wieder einen Schritt weiter und möchte die Kerbe wieder abschaffen, zu einem Zeitpunkt, da die Konkurrenz sie gerade erst einführt.

Während in der Öffentlichkeit die Diskussion auf den ersten Blick so geführt wird, als würde die Mehrheit die Kerbe hassen, hat Apple damit einen Trend losgeschlagen. Anders ist es nicht zu erklären, dass Google in Android P explizit unterschiedliche Bildschirmauflösungen auch mit Kerbe unterstützt.

Google gibt Nexus auf

Gleichzeitig aber gibt Google seine bei der Kundschaft beliebten Nexus-Produkte auf. Stand heute bekommen die Nexus-Geräte kein Update auf P. Das ist aber keine Überraschung, sondern war bereits bekannt. Da nun aber die Developer Preview von Android P veröffentlicht wurde, und eben nicht für Nexus 5X und Nexus 6P erscheint, ist diese Tatsache nur noch einmal dokumentiert worden.

Android nie auf Tablets zu Hause?

Neben seinen in Schulen erfolgreichen Chromebooks hat Google immer auch versucht Android-Tablets zu unterstützen. Doch seit Apple 2010 das iPad vorstellte, ist es dem Unternehmen nicht gelungen, diese Gerätegruppe so einzurichten, dass Nutzer tatsächlich Spaß haben, sie zu verwenden. Bis heute sehen viele Android-Apps auf Tablets aus wie weiße Landschaften. Nur wenige ernsthafte Entwickler schaffen es, den Platz auf dem Bildschirm sinnvoll auszunutzen. Apple hat sich darüber auch schon auf Präsentationen lustig gemacht.

Phil Schiller zeigt, wie Tablet-Apps im Unterschied von iOS und Android ausschauen (Bild: Apple)

Google versuchte selbst mit eigenen Tablets am Markt anzukommen. Das letzte davon war das Pixel C. Auch das Gerät wird vom Hersteller nun nicht mehr mit der neuen Android-Version versorgt. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass Google momentan kein Tablet anbietet, das die aktuellste Android-Version nutzt. Dieser Vorgang hat meiner Meinung nach sehr wohl auch symbolische Wirkung.

Was wird aus Android-Tablets?

Deshalb darf die Frage erlaubt sein, was in Zukunft aus Android-Tablets wird? Apple ist der weltweite größte Anbieter von Tablets. Tatsächlich hat das Unternehmen zuletzt sogar wieder mehr Geräte verkauft. Auf Rang 2 kommt Samsung, auf Platz 3 Amazon. Der koreanische Konkurrent hat 2017 bei Tabletverkäufen gegenüber dem Vorjahr aber immense Verluste hinnehmen müssen. Der Onlineshop-Betreiber nutzt auf seinen Geräten sowieso nur einen sogenannten Fork von Android, FireOS, den man selbst fortentwickelt.

Was wird also aus Android-Tablets? Und wo soll die Innovation in diesem Segment vorangetrieben werden? Google scheint eine mögliche Antwort gegeben zu haben. Mit dem Pixelbook veröffentlichte es ein konventionelles Notebook mit 12 Zoll großem Display und ChromeOS, das man bei Bedarf aber auch wie ein Tablet nutzen könnte. Das aber nur per Stylus und nicht mit den Fingern. Denkbar, dass die Zukunft von Android-Tablets deshalb mittelfristig ChromeOS lautet.

