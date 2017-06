Mit Siri können Sie daheim aus gewöhnlicher Beleuchtung ein smartes Licht machen. Genau dies erlaubt Ihnen schon bald auch Osram mit zwei neuen Produkten der Marke Smart+. Es gibt bald eine neue LED-Lampe und ein LED-Lichtband, das sich mit Hilfe von Apples Sprachassistent fernbedienen lässt.

Osram Smart+ Classic A60 LED (Bild: Osram)

Osram Smart+ Classic A60 LED (Bild: Osram)

Osram Smart+ Flex 3P LED-Lichtband (Bild: Osram) 1 /3

Unter dem Namen Smart+ bekommen Sie demnächst von Osram eine Classic A60 LED-Lampe und ein flexibles LED-Lichtband exklusiv für Apples HomeKit. Beide Leuchtmittel lassen sich mittels Siri oder der Home-App von iOS fernsteuern. Ein separates Gateway oder eine Bridge wird nicht benötigt.

Neue LED-Produkte von Osram ab September

Der Verkauf der beiden Produkte soll ab dem 1. September starten. Speziell diese beiden Produkte werden exklusiv für Apples HomeKit angeboten. Sie können die Classic A60 LED-Lampe und das flexible LED-Lichtband für drinnen in wenigen Schritten in die Apple Home-App einbinden und dann entweder über die App oder mittels Sprachsteuerung via Siri bedienen. Auf die Standardfunktionen können Sie jederzeit ohne Bridge zugreifen. Wenn Sie darüber hinaus ein neues Apple TV oder ein iPads mit iOS 10 besitzen, können Sie diese als Hub verwenden und die Leuchtmittel auch aus der Ferne über eine Internetverbindung steuern und in automatisierte Anwendungen einbinden.