30.06.2017 - 11:11 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit Jahren stellt Apple in zahlreichen Werbespots die Kamerafähigkeiten seiner Smartphones vor. Das iPhone 7 ist keine Ausnahme und so gab es speziell zum iPhone 7 Plus diverse besondere Videos. Nun hat der französische Regisseur Michel Gondry sein neues iPhone in die Hand genommen und einen witzigen Kurzfilm über die Abenteuer eines Dreirads gedreht. Das Ergebnis hat Apple nun auf verschiedene YouTube-Kanäle hochgeladen.



Die Abenteuer eines Dreirads (Bild: Michel Gondry)

Der Regisseur von The Green Hornet, Abgedreht, Vergiss mein nicht und zahlreichen Musikvideos – Michel Gondry – hat nicht den Oscar für das beste Drehbuch erhalten, sondern zeigt sich auch sonst als cleverer Filmmacher. Seinen neuesten Film beziehungsweise Kurzfilm hat der Franzose ausschließlich mit einem iPhone 7 gedreht.

Darin zeigt er den Roadtrip einer Familie, der anders verläuft als erwartet, und in dem ein Dreirad die Hauptrolle übernimmt. In dieser Geschichte werden die Abenteuer des dreirädrigen Gefährts gezeigt, nachdem es vom Auto der Familie gefallen ist und nun seinen Weg zurück zu seiner Besitzerin sucht. Selbst vor Wasser macht es dabei keinen Halt.

Passend zum Kurzfilm hat Apple zusätzliches Material veröffentlicht, das einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Nachdem es sich bereits um einen Kurzfilm handelt, wurden auch die „Making-Of"-Videos mit Laufzeiten von je weniger als einer Minute sehr kurz gehalten. Darin erklärt Gondry verschiedene Techniken und teilt dabei seine Gedanken zu verschiedenen Schlüsselsequenzen. Gleichzeitig gibt er einen weiteren Einblick in das Zubehör, das er neben dem iPhone verwendet hat. Denn neben mehreren iPhone 7 hat Gondry auch das Beastgrip Pro sowie mit Lightning kompatible Mikrofone verwendet.

Heute wird Gondry bei Apple March Saint-German in einer „Today at Apple"-Veranstaltung nochmals detailliert über den Kurzfilm sprechen.