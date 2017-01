Designer Martin Hajek hat sich die Arbeit gemacht und Rendergrafiken erstellt, die Apples Bluetooth-Kopfhörer AirPods in der Farbe Diamantschwarz zeigen. Apple bietet diese bislang nur in Weiß an.

AirPods mit Ladecase in Diamantschwarz (Bild: Martin Hajek, www.martinhajek.com, @deplaatjesmaker)

Keine Frage, die AirPods sind gefragt. Fabrikant Inventec soll zuletzt die Fertigung hochgefahren haben, weil die Nachfrage nach wie vor hoch sei. Auch Tim Cook sprach in einem kurzen Interview von einem Erfolg.

Größere Nachfrage bei AirPods in Diamantschwarz?

Doch während Apple zwar ein iPhone 7 in Diamantschwarz anbietet, gibt es die AirPods bislang nur in Weiß. Würde die Nachfrage bei einem Modell in Diamantschwarz ansteigen? Dies kann man nur vermuten.

Dank Designer Martin Hajek können Sie sich nun aber zumindest eine Vorstellung davon machen, wie ungefähr man sich die schwarzen Kopfhörer vorzustellen hat. Er veröffentlichte ganz aktuell nun neue Renderbilder, die neben den AirPods auch das Ladecase zeigen. Klicken Sie sich durch die Galerie.

