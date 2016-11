11.11.2016 - 21:05 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die neue Version 7 der Diagramm- und Chartsoftware OmniGraffle wartet mit vielen interessanten Neuerungen auf und unterstützt die Touch Bar des neuen MacBook Pro. Die Software zum Erstellen von Diagrammen, Charts und vielen anderen Dokumentarten ist auch in deutscher Sprache erschienen.



11.11.2016 - 21:05 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

OmniGraffle 7 mit Bézier-Funktionen (Bild: Omni Group)

OmniGraffle 7 erstellt Wireframes, Schaltpläne, Familienstammbäume, erlaubt die Modellierung von Software und ermöglicht die einfache Erstellung von Organigrammen und Charts aller Art. Die neue Version, die jetzt auch auf Deutsch erschienen ist, unterstützt die Touch Bar des neuen MacBook Pro. Auf der Touch Bar sind Funktionen wie "Neues Objekt einfügen" oder Farbänderungen, Skalierungen und ähnliches zu finden.

Außerdem wurde mit dem Punkte-Editor eine Möglichkeit geschaffen, auf jeden Punkt eines Elements zuzugreifen, um ihn zu verändern. Anders ausgedrückt: Es gibt jetzt Bézier-Kurven. Auch Texte und Linien lassen sich jetzt in Formen umwandeln und entsprechend detailliert verändern. Die Bézier-Funktionen gibt es nur in der teureren Pro-Version von OmniGraffle 7.

Darüber hinaus bietet OmniGraffle 7 nach Angaben der Entwickler nun eine unendlich dehnbare Arbeitsfläche. Das soll vor allem bei sehr großen Arbeiten das nervige Verschieben von Elementen aus Platzgründen überflüssig machen.



Die Arbeit mit dem Programm soll mit den neuen Tastaturkürzel-Optionen erleichtert werden. Wer will, kann ihre Belegungen vollständig selbst ändern oder zumindest anpassen. Im Export-Panel können die Arbeitsebenen aus Dokumenten selektiert und in einzelnen Dateien und Auflösungen ausgegeben werden. Das macht sicherlich nicht für jeden Anwender Sinn, doch gerade bei komplexen Plänen will man auch unterschiedliche Sichten auf die Daten gewähren und nicht alles in einer Datei anzeigen.

Produkthinweis Feathertouch Leder Tasche echt Leder Aktentasche MacBook Tasche Büro Laptop Tasche, Umhängetasche braun im Vintage Look Preis: 99,00 €

Interessant ist auch der SVG-Import, denn natürlich arbeitet nicht jeder Anwender mit OmniGraffle, so dass auch von Drittprogrammen Daten übernommen werden müssen.

Von OmniGraffle 7 gibt es eine Testversion, die 14 Tage lang läuft. Die Professional-Version der Software kostet 180 Euro als Vollversion und als Update 90 Euro. Für Akademiker gibt es eine vergünstigte Pro-Version für 144 Euro. Die Standard-Version wird für 90 Euro bzw. für 45 Euro (Update) und für Akademiker für 72 Euro verkauft.