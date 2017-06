21.06.2017 - 16:19 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Sie kommen. Nein. Sie sind da. Das Unicode-Konsortium hat heute offiziell Unicode 10 veröffentlicht. Der neue Standard bringt wieder einmal zahlreiche neue und teils längst überfällige Emojis mit. Gleich 56 neue Emojis gibt es, die allerdings noch eine Weile auf sich warten lassen werden. Wir verraten Ihnen unter anderem warum Sie sich etwas gedulden müssen, bevor Sie die neuen Bildchen verwenden können.



Es ist offiziell. Das Unicode-Konsortium hat heute Unicode 10.0.0 finalisiert und gibt damit den Startschuss für die Softwarehersteller die 56 neuen Emojis in Ihre Betriebssysteme zu integrieren. Die Emoji-Seite Emojipedia hat nun auch alle Details zu den neuen Emojis aufgelistet und zeigt diese bereits gemeinsam mit entsprechenden Beschreibungen in unterschiedlichsten Varianten.

Mit Unicode 10 werden Magier, Vampire, Elfen, Feen, Dschinnies, Zombies, Meermenschen, Kletterer, T-Rex, Igel, Zebras, Giraffen, Socken, Handschuhe, Jacken, Schals und viele weitere Emojis eingeführt. Bei den „menschlichen" Emojis kommen noch unterschiedliche Geschlechts- und Hautton-Varianten hinzu, sodass streng genommen nicht nur 56 neue Emojis integriert werden, sondern 239.

Wie schon in den vergangenen Jahren werden Apple, Google und Co. direkt zum Start die neuen Emojis unterstützen. Hierfür lässt man sich oftmals mehrere Monate Zeit. Bei Apple erfolgte die Einführung von Unicode 9 beispielsweise erst sechs Monate nach deren Veröffentlichung mit der Aktualisierung auf iOS 10.2. Es ist daher anzunehmen, dass das Unternehmen auch in diesem Jahr einen ähnlichen Zeitplan verfolgen könnte. Ob man sich auch im Android-Lager nochmals länger gedulden muss, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss, erscheint aber durchaus möglich.