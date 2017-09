14.09.2017 - 09:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Am Dienstag stellte Apple das iPhone X vor. Als Craig Federighi eine Demo live vor dem Publikum starten wollte, kam es zu einem etwas peinlichen Problem. Face ID entsperrt das iPhone nicht. Seither wurde viel über das scheinbare Versagen spekuliert. Dabei wurde nicht nur Mitarbeitern die Schuld gegeben, sondern auch der Technologie selbst, sodass teilweise angenommen wurde, dass Sie noch nicht korrekt funktioniert. Apple hat die Sache nun klargestellt.



Face ID entsperrt das iPhone X. Bei der ersten Demo „funktionierte“ es nicht auf Anhieb... (Bild: Apple)

Im iPhone X wird es keinen Fingerabdrucksensor mehr geben. Statt auf Touch ID wird das Premium-iPhone auf eine neue Gesichtserkennung setzen. Apple nennt dies „Face ID“. Wie immer bei wichtigen neuen Funktionen übernahm am Dienstag auf der Keynote Craig Federighi das Wort und wollte die neuen Features zeigen. Doch gleich zu Beginn gab es ein Problem. Face ID entsperrte das iPhone X nicht und eine Passworteingabe wurde erforderlich. Federighi überspielte den leicht peinlichen Moment und nahm schnell ein Backup-Gerät zur Hand, welches tadellos funktionierte. Natürlich gab dieses scheinbare „Versagen“ genug Platz für Spekulationen, sodass man immer wieder von „unausgereifter Technologie“, Fehler bei der Vorbereitung oder anderen teils weit hergeholten Ideen hören und lesen durfte.

Jetzt hat sich Apple gegenüber Yahoo zu Wort gemeldet und stellt den Moment klar. Laut dem Apple-Sprecher wurde das Gerät vor der Präsentation von mehreren Leuten vorbereitet. „Diese merkten jedoch nicht, dass Face ID Ihr Gesicht gescannt habe, um das Gerät zu entsperren. Da sie nicht Craig sind, macht das iPhone nach mehreren erfolglosen Versuchen das, wozu es designt wurde und verlangte daher seinen Passcode.“ In anderen Worten: „Face ID arbeitete wie es sollte.“

Dies klingt natürlich sehr plausibel. Seit dem iPhone 6s kann das Display nur durch Anheben aktiviert werden. Beim iPhone X hat dies zur Folge, dass dann Face ID das Gesicht zum Entsperren analysiert. Hat also ein Mitarbeiter das X zur Bühne gebracht oder in die Hand genommen, dann kann es eben zu einem solchen Entsperr-Versuch gekommen sein, wodurch es nach mehreren weiteren Versuchen gesperrt wurde. Dies kennen wir bereits von Touch ID. Wird der Fingerabdruck mehrfach nicht erkannt, dann werden Sie ebenfalls zur Passcodeeingabe gebeten. Face ID funktionierte also nur wie es sollte, um die Daten vor unrechtmäßigen Zugriffen zu schützen.