18.01.2018 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Word 2016 für Mac (Bild: Microsoft)

Office für Mac erhielt heute ein größeres Update: Microsoft aktualisierte die Software auf Version 16 und führte neue Funktionen für Word, Excel, PowerPoint und Outlook ein, mit der Dokumente im Team gemeinsam bearbeitet werden können.

In Word, Excel und PowerPoint führt Microsoft die kollaborative Bearbeitung in Echtzeit ein, so dass mehrere Personen gleichzeitig an einem Dokument arbeiten können. In Word und PowerPoint informieren kleine Symbole darüber, woran andere arbeiten und was geändert wurde. Änderungen an Dokumenten, Arbeitsblättern und Präsentationen, die in der Cloud gespeichert sind, werden automatisch gespeichert, und Aktualisierungen werden in Sekundenschnelle synchronisiert.

Mit einer Versionshistorie kann jeder Nutzer bei Bedarf auf frühere Versionen eines Dokuments zurückgreifen, falls die gemeinsame Teamarbeit im Chaos endete. Zusätzlich zur Team-Bearbeitung erhält Excel neue Diagrammtypen, zusätzliche Funktionen, verbesserte Unterstützung für Pivot-Tabellen-Diagramme und Multi-Thread-Berechnungen für eine schnellere Formelaktualisierung bei Wertänderungen.

PowerPoint enthält eine QuickStarter-Funktion, mit der eine Gliederung mit Vorschlägen für Gesprächspunkte und Designs erstellt werden kann, während mit dem neuen Trim-Media-Werkzeug Audio- und Videoclips schnell bearbeiten können. Der Mauszeiger kann als Laserpointer-Ersatz in der Präsentation zur Hervorhebung von Folieninhalten verwendet werden.

Outlook soll durch eine Geste leichter benutzbar werden. E-Mails können mit einem Streich über das Touchpad archiviert oder gelöscht werden.

Weitere Informationen zu den Neuerungen in Office for Mac hat Microsoft in den Versionshinweisen auf der Supportseite von Microsoft Office 2016 für Mac veröffentlicht.