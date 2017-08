11.08.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Das Münchner Start-up nello hat einen ans Internet angebundenen Türöffner zum Nachrüsten an Gegensprechtelefonen vorgestellt. Damit lässt sich die Tür über das iPhone öffnen.



Nello one (Bild: Nello)

Die Eingangstür von Mehrfamilienhäusern lässt sich bequem vom Smartphone aus über das Internet ohne Schlüssel öffnen. Die kleine schwarze Box nello one des Münchner Start-up nello erlaubt es auch Bewohner von Mehrfamilienhäusern, Besucher, Handwerker oder Lieferanten ins Haus lassen, wenn sie selbst nicht anwesend sind.

Die Lösung hat einige Vorteile. So muss man nicht zur Post, wenn der Paketbote vor der Tür steht, man selbst das Paket aber nicht in Empfang nehmen kann. Das System besteht aus dem WLAN-fähigen Modul nello one, der im Gegensprechtelefon der Wohnung installiert wird, und der nello App, die für Android und iOS erhältlich ist. Ab Ende September kann das System sogar mit Amazon Alexa per Sprachsteuerung bedient werden. Eine HomeKit-Unterstützung steht noch aus.

Zukünftig wird das Smart Lock von Yale in die nello one-App integriert. Damit erhalten Wohnungsbewohner eine schlüssellose Komplettlösung, die über eine einzige App gesteuert werden kann. Schlüsselloser Zugang zum Haus und zur Wohnung, Lieferung von Paketen direkt vor die Tür auch bei Abwesenheit, Putzfrau oder Airbnb-Gäste hereinlassen – alles aus einer App mit nello one.

Das System lässt sich auf drei Wegen komfortabel steuern: Mit Sprachbefehlen, über die nello App oder über ein vordefiniertes Zeitfenster. Befehle werden sicher über die nello Cloud übertragen. Die GPS-unterstützte Erkennung ermöglicht ein automatisches Öffnen der Tür, sobald sich der Besitzer mit seinem Smartphone nähert. Man klingelt einfach bei sich selbst und die Hauseingangstür öffnet sich sofort automatisch. Das Smartphone kann dabei bequem in der Tasche bleiben. Die Tür lässt sich auch jederzeit durch Betätigung des Jetzt-Öffnen-Knopfs in der App öffnen, beispielsweise wenn ein Besucher ins Haus gelassen werden soll.

Wer will, kann auch innerhalb eines Zeitfensters die Haustür öffnen, wenn ein Lieferant in diesem Zeitraum klingelt. Dafür muss der User lediglich seinen bevorzugten Anbieter in der nello App auswählen. So können auch Pakete vor der Wohnungstür abgelegt werden, wenn die Bewohner nicht zu Hause sind.

nello kooperiert bereits mit diversen Liefer- und Paketzustelldiensten, unter anderem mit Amazon, Amazon PrimeNow, Deliveroo, DPD, Foodora, HelloFresh, Hermes, Kochzauber, Lieferheld und vielen mehr. Das vereinfacht die Anwendung zusätzlich, da Lieferanten somit das Haus direkt betreten können. Weitere Kooperationen sind in den kommenden Monaten geplant.

nello one kostet 99 Euro. Möchte man Zeitfenster und Lieferdienste nutzen wird eine monatliche Gebühr von 1,99 Euro fällig. Für 4,99 Euro im Monat bekommt man sogar eine Diebstahlversicherung für vor der Wohnungstür zugestellte Pakete dazu. Versicherungspartner ist die Axa.