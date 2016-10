Das Open-Source-Entwicklerstudio Nexedi aus Frankreich will Apple verklagen, und zwar wegen der Blockierung von Webstandards in iOS. Konkret wird dem iPhone-Hersteller vorgeworfen, dass der Zwang zur Nutzung der eigenen Browser-Engine verhindert, dass Webstandards schneller und besser in dem mobilen Betriebssystem Anwendung finden.

Mobile Safari auf dem iPhone (Bild: CC0)

Nexedi informiert die Öffentlichkeit in seinem Blog darüber, dass man Apple verklagt. Man möchte die Firma dazu bringen, Webstandards in iOS besser zu unterstützen. Der iPhone-Hersteller wird nach französischem Recht verklagt und die Hoffnung ist, dass fremde Browser-Engines auf Apples Smartphones und Tablets zum Einsatz kommen können.

Denn bislang gibt es zwar eine Reihe von unterschiedlichen mobilen Browsern auf dem iPhone oder iPad, darunter auch Googles Chrome. Allen gemeinsam ist jedoch, dass sie Apples eigene Web-Render-Engine verwenden „müssen“. Nexedi argumentiert, dass dieses Verhalten die Verbreitung von Webstandards in iOS verhindert. Apple entscheide, welche Technologien genutzt werden könnten. Als Beispiele werden zum Beispiel das neue WebM-Videoformat und das WebRTC-Protokoll für Kommunikation in Echtzeit genannt. Beide werden in modernen Browsern auf anderen Plattformen unterstützt, nicht aber durch die Render-Engine der Firma aus Cupertino.

Bleibt die Frage: Wie genuin ist das Interesse Nexedis? Möchte man tatsächlich für die Verbreitung von Webstandards eintreten oder einfach nur die eigene Firma bekannt machen? Was denken Sie?