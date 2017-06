Auf dem Schwarzmarkt hatten Sie Nutzerdaten von iPhone-Besitzern im Wert von mehreren Milliarden Euro verkauft. Nun wurde eine Bande von Untergrund-Hackern und Mitarbeitern bei Zuliefererfirmen in China von den dortigen Behörden dingfest gemacht. Den Verhaftungen waren monatelange Polizeirecherchen vorausgegangen.

In China wurde eine Bande dingfest gemacht, die Nutzerdaten von iPhone-Besitzern verkaufte (Bild: CC0)

Es ist vermutlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, allerdings ein sehr beträchtlicher. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge haben chinesische Behörden nach monatelanger Vorarbeit jetzt einen Coup gelandet. Dutzende Personen wurden verhaftet, die zusammen in einer Bande oder zumindest einem Netzwerk zusammengearbeitet haben, und dabei sehr vielen Apple-Nutzern Schaden zugefügt.

Bande beschäftigte Mitarbeiter bei Apple-Partnern

So sollen neben den eigentlichen zwei Drahtziehern weitere 20 Personen verhaftet worden sein, die Mitarbeiter bei Partnern Apples waren und Firmen, bei denen der iPhone-Hersteller zum Beispiel Reparatur-Dienstleistungen „outgesourct“ hat. Sie hatten dort Zugriff auf Firmendatenbanken und konnten so nach und nach viele Daten entwenden, die dann auf dem Schwarzmarkt verkauft wurden.

Tatsächlich sollen Daten im Wert von 7,36 Milliarden US-Dollar verkauft worden sein, umgerechnet circa 6,55 Milliarden Euro. Interessanterweise boten die Ganoven Datensätze mit Name, Telefonnummer, Apple IDs und anderem mehr an. Diese kosteten zwischen 10 Yuan und 80 Yuan, also umgerechnet etwa 1,31 Euro und 10,45 Euro.

Die Behörden arbeiteten Monate aus dem Osten Chinas, aus der Zhejiang-Provinz heraus, um genügend Beweise zu sammeln, damit die Betroffenen tatsächlich verhaftet werden konnten. Es wurden dann am vergangenen Wochenende Verhaftungen sowohl in Zhejiang, also auch Guangdong, Jiangsu und Fujian vorgenommen.