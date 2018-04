Der aktuellen Mitteilung zufolge werden alle weltweiten Standorte des Unternehmens ab sofort mit grüner Energie versorgt. In den USA, Großbritannien, China, Indien sowie in 39 weiteren Ländern werden jetzt alle Apple Stores, Büros, Rechenzentren sowie 23 Zulieferer mit sauberer Energie betrieben.

"Wir wollen die Welt besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Nach Jahren harter Arbeit sind wir stolz darauf, diesen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben", sagt Tim Cook, CEO von Apple. "Wir gehen weiter an die Grenzen des Möglichen, bei den Materialien, die wir für unsere Produkte verwenden, bei der Art und Weise, wie wir sie recyceln, in unseren Anlagen und in der Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten. Auf diese Weise versuchen wir, neue kreative und zukunftsorientierte Quellen der erneuerbaren Energien zu erschließen, denn wir wissen, dass die Zukunft nicht ohne sie auskommt.”