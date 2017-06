14.06.2017 - 17:19 Uhr Geschrieben von Mac Life

Franzis Bildbearbeitungsprogramm Photo Buzzer ist derzeit kostenlos zu haben. Das pfiffige Programm ist eine One-Klick-Fotosoftware, die mit nur einem Klick dem eigenen Bildmotiv eine neue Bildimpression zuweist.



Franzis Photo BuZZer (Bild: Hersteller) Ein kostenloses Weihnachtsgeschenk des Verlages.

Franzis Photo Buzzer: Das sind die Highlights

Laut Franzis sind dabei für jedes Motiv 3.656.158.440.062.976 automatische Fotolooks möglich. Die Software ist dabei selbsterklärend – ein Klick reicht bereits zur Bildbearbeitung aus. Alle sogenannten Impressionen lassen sich in einer Echtzeitvorschau betrachten, außerdem gibt es einen Bildstimmungs-Assistenten für eine manuell gesteuerte Bildbearbeitung. Das Programm ist gut geeignet für Anwender, denen Bildbearbeitung „bislang zu schwierig oder zeitaufwändig“ war.

Screenshot des Bearbeitungsprogrammes (Bild: © Hersteller)

Technische Daten zum Franzis Photo Buzzer

Die Software ist optimiert für Mac OS X ab 10.7, 64 Bit. Die Endergebnisse können direkt als JPEG-, TIFF- oder PNG-Datei in 8- und 16-Bit in Druckqualität oder für das Web abgespeichert werden. Zwischenergebnisse werden auf einer Timeline abgespeichert, so dass verschiedene Bildimpressionen in einem Projekt erstellt werden können. Weitere Informationen finden sich auf der Detailseite zu Photo Buzzer bei Franzis.