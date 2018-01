Sie bekommen nur noch bis morgen Vormittag die Shure SE535 In-Ear-Kopfhörer stark reduziert angeboten. Die In-Ears mit Studioqualität sind im Rahmen des Cybersale von Cyberport reduziert. Statt 448 Euro kosten sie dort im Augenblick nur 299 Euro. Versandkosten fallen nicht an. Allerdings sind nur noch 37 Stück verfügbar. Währen die Kopfhörer selbst kabelgebunden sind, bietet die Fernbedienung an selbigem die Möglichkeit, sie per Bluetooth mit beispielsweise Smartphones zu koppeln. So lassen sich Telefongespräche annehmen oder die Lautstärke regulieren.

Shure SE535 in Bronze/Metallic (Bild: Shure)

