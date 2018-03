06.03.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: Twelve South)

Der schicke Notebookständer von Twelve South, mit dem das MacBook hochkant auf dem Tisch platziert werden kann, ist jetzt in einer neuen Version auch mit neuen neue MacBook Pro kompatibel, das seit 2016 auf dem Markt ist.

Das neue MacBook Pro von 2016 an aufwärts ist deutlich schmaler als seine Vorgänger und passte leider nicht mehr in den Notebookständer von Twelve South. Nun gab das Unternehmen an, dass sein BookArc möd in einer neuen Version jetzt mit den MacBook Pro-Modellen kompatibel ist, die 2016 und danach veröffentlicht wurden.

Der Ständer wird jetzt mit zwei austauschbaren Silikoneinsätzen geliefert, die 13-Zoll- und 15-Zoll-MacBook Pro-Modelle mit Thunderbolt 3-Ports, ältere MacBook Pro-Modelle der Ära von 2012 bis 2015, jedes 12-Zoll-MacBook und jedes MacBook Air aufnehmen können. Das erweitert das Einsatzspektrum enorm.

Das BookArc ist ein beliebter Ständer zum vertikalen Andocken eines MacBook im geschlossenen Zustand. Die Aluminium-Version ist bereits kompatibel mit dem 2016 und späteren MacBook Pro, und jetzt ist auch die Hartholzversion im passenden Format zu haben. Das hat etwas länger gedauert, als wir erwartet hatten.

BookArc möd ist für rund 60 US-Dollar über den Online-Shop von Twelve South erhältlich. Das Aluminium BookArc kostet rund 50 US-Dollar.

