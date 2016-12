23.12.2016 - 17:18 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Nokia hat seine Klage gegen Apple ausgeweitet. Nun geht das finnische Unternehmen gegen Apple in elf Ländern wegen insgesamt 40 Patentverletzungen vor. In den USA möchte Nokia sogar ein Einfuhrverbot gegen das iPad und das iPhone erreichen. Der Streit war eskaliert, nachdem Lizenzierungsverhandlungen zwischen Nokia und Apple gescheitert waren. Apple wirft Nokia dagegen vor, sich wie ein Patenttroll zu verhalten und essentielle Patente nicht zu einem fairen Preis zu lizenzieren.



Der Streit ist nicht neu (Bild: Badroe Zaman/CC BY 2.0)

Nokia verliert keine Zeit. Nur wenige Tage nachdem das Unternehmen in den USA und in Deutschland Klage gegen Apple wegen Patentverletzung in 32 Fällen eingereicht hat, legt das finnische Unternehmen in neun weiteren Ländern nach. Auch in Spanien, Italien, Finnland, dem Vereinigten Königreich, Schweden, den Niederlanden, Frankreich, Japan und in Hong Kong wird Apple nun von dem ehemaligen Handy-Marktführer auf Patentverletzung in nun insgesamt 40 Fällen verklagt. Außerdem fordert Nokia jetzt auch ein Einfuhrverbot für das iPhone und das iPad in die USA, weil Apple acht spezifische Patente Nokias verletzt habe. Über das Einfuhrverbot muss die US-Handelskammer (International Trade Commission) entscheiden.

Nokia und Apple streiten sich immer wieder um Lizenzierungsgebühren

Die Klagewelle kommt, nachdem Verhandlungen zwischen Apple und Nokia zur Nutzung von Patenten gescheitert sind. Apple wirft Nokia dagegen vor, sich wie ein „Patenttroll“ zu verhalten und nicht bereit zu sein, essentielle Patente (SEP) unter der „Fair-Use-Regelung“ (FRAND) zu lizenzieren. Diese Regelung dient dazu, wichtige Patente für einen vergleichsweise niedrigen Betrag anderen Unternehmen verfügbar zu machen und damit Wettbewerb und Innovation zu fördern.

Die Patente, die Nokia geltend machen möchte, betreffen unter anderem den Bildschirm, die Bedienoberfläche, Software im Allgemeinen, Antennen, Chipsätze und Videocodierung. Dass Apple Technologie verwendet, die auf Patente Nokias zurückgeht, wird dabei von keiner Stelle angezweifelt. Die beiden Unternehmen stritten sich deshalb schon einmal über Gebühren. Der Streit wurde jedoch 2011 mit einer Lizenzierungsvereinbarung beigelegt.

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Unternehmen mit einem Einfuhrverbot von Produkten in die USA gegen Apple bei der ITC zumindest teilweise erfolgreich wäre. Auch Samsung war dies bereits bei einem veralteten iPhone-Modell gelungen. Die US-Regierung hob das Einfuhrverbot gegen Apple jedoch wieder auf, da dies die US-Wirtschaft hätte schädigen können.

Der Streitwert liegt Nokia zufolge bei rund 115 Milliarden US-Dollar. So viel habe das Unternehmen über die Jahre in die Forschung und Entwicklung für die entsprechenden Patente gesteckt.