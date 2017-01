16.01.2017 - 09:39 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Am Freitag war es endlich soweit. Das japanische Unternehmen hat die Nintendo Switch in einer umfangreichen Präsentation vorgestellt und viele Fragen geklärt. Auch wenn natürlich die Spiele und der Spaß im Vordergrund stehen, nahm man sich auch einem wichtigem Thema an – die tägliche Nutzung durch Kinder. Diese lässt sich bei der Switch ganz einfach über eine App festlegen, sodass nicht zu lange gespielt wird.



16.01.2017 - 09:39 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In erster Linie ist die Nintendo Switch eine Spielkonsole und erfahrungsgemäß wissen wir, wie viel Zeit man mit spielen verbringen kann. Damit beispielsweise Ihr Kind nicht zu viel Zeit an der Konsole verbringt, hat Nintendo eine Begleitapp für die neue Konsole vorgestellt, mit der Sie die Spielzeit überwachen und gegebenenfalls begrenzen können. Dazu stehen Ihnen im März, wenn die Konsole erscheint, verschiedene Möglichkeiten zur Begrenzung zur Verfügung.

Lesetipp iPhone-Grundausstattung: 11 Apps, die auf jedes iPhone 7 gehören Ab heute ist das iPhone 7 offiziell im Verkauf. Wer es vorbestellte und zu den ersten gehörte, hat es vielleicht schon heute bekommen. Wir... mehr

Ein großer Vorteil durch die vorgestellte „Parental Controls"-App ist natürlich, dass man dem Kind nicht mehr über die Schulter zu schauen braucht, um zu erfahren was gespielt wird. Die App liefert nämlich eine Statistik mit den meist gespielten Spielen und machte es Ihnen auch einfach nur altersgerechte Inhalte freizugeben. Gleichzeitig können auch die Onlinedienste beschränkt werden, sodass keine Social-Media-Postings möglich sind oder die Kommunikation eingeschränkt wird.

Besonders interessant dürfte allerdings auch die tägliche Nutzungsdauer sein. Diese lässt sich ebenfalls von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden beschränken und für jeden Wochentag individuell einstellen, damit beispielsweise am Wochenende länger gespielt werden darf. Gleichzeitig lässt sich auch eine Bettzeit einrichten, nach der die Konsole ebenfalls nicht mehr genutzt werden kann. Übrigens lässt sich die Nutzungsdauer auf sanfte und harte Weise begrenzen. In der Soft-Version wird eine Benachrichtigung über das Ende der Spielzeit angezeigt und das Kind erhält die Möglichkeit noch weiter zu spielen, während die harte Methode das Spiel sofort stoppt und das Weiterspielen unmöglich macht.

Die Nintendo Switch wird ab dem 03. März 2017 verfügbar sein.