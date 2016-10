Rechtzeitig zu Ostern 2017 wird Nintendo seine neue Konsole, den/die Nintendo Switch in den Handel bringen. Heute stellte man das Gerät mit Hilfe eines mehrminütigen Trailers vor und präsentierte das Potenzial, das in ihm steckt. Einige der im Vorfeld getätigten Mutmaßungen finden sich bestätigt. In jedem Fall eignet sich das Gerät aber auch um mit mehreren Nutzern zu spielen.

Nintendo Switch (Bild: Nintendo)

Das neue Nintendo Switch wurde heute vom japanischen Hersteller der Öffentlichkeit vorgestellt. Man wählte zu diesem Zweck den eher unpersönlichen Weg über einen Trailer, den man auf YouTube veröffentlichte und über diverse Social-Media-Kanäle verbreitete.

Handheld + X

Der Nintendo Switch ist ein Handheld und eine stationäre Konsole in einem. Man kann den Handheld in eine Basisstation stellen und macht daraus automatisch ein stationäres Gerät. Letztere nennt der Anbieter offiziell die „Nitendo Switch-Station“.

Sie können sowohl an der linken Seite als auch an der rechten Seite des Switch je ein Bedienteil mit Buttons und Analogstick anstecken, um es wie einen Handheld zu bedienen. Diese nennt Nintendo „Joy-Con-Controller“. Stecken Sie diese ab, können Sie sie gleichermaßen als Eingabegeräte für die „Konsole“ am Fernseher verwenden. Interessant ist an dieser Stelle, dass die zwei Bedienteile auch von zwei Personen verwendet werden können. Bei einfacheren Sportspielen oder beispielsweise Mario Kart reicht der eine Analogstick und reichen die vier Action-Buttons vollkommen aus. Nintendo nennt folgende Spielkombinationen: „ein Spieler mit je einem Joy-Con-Controller in jeder Hand, zwei Spieler mit je einem oder viele Spieler mit mehreren Joy-Con-Controllern.“

Fürs Miteinanderspielen gemacht

Bringen Sie zwei der Handhelds zusammen, verfügen Sie in der Theorie über zwei Bildschirme und vier Eingabegeräte. Nintendo bewirbt in dem Trailer die Möglichkeit, zu viert ein Partie Basketball gegeneinander zu spielen. Jedes Team kann mit zwei Spielern gegeneinander antreten und nutzt zudem seine eigene Perspektive.

Nintendo Switch, Joy-Con-Controller und Station (Bild: Nintendo)

Nintendo Switch auch für E-Sport geeignet

Natürlich gibt es daneben auch echte Gamepad-Controller, die Sie mit dem Nintendo Switch verwenden können und scheinbar können acht Geräte in einem Netzwerk miteinander kommunizieren und als Multiplayer-Plattform dienen. Gezeigt werden im Trailer zwei E-Sport-Teams, die den Wii-U-Erfolgstitel Splatoon spielen. Je vier Spieler eines Teams treten in einer Gruppe gegen die anderen vier an. Ein jeder hat aber seinen eigenen Bildschirm und seine eigene Perspektive auf das Geschehen, dem Nintendo Switch sei Dank.

Über die technischen Spezifikationen ist derzeit im Details nichts bekannt. Wir werden diese ergänzen, sollten sie entsprechend noch veröffentlicht werden. Es ist im Trailer zu sehen, dass das Gerät einen Aufsteller hat und auch einen 3,5 mm Klinkenanschluss für einen Kopfhörer. Ob das Display des Handhelds als Touchscreen genutzt werden kann, ist nicht auszumachen. Die „Langdingpage“ zum Nintendo Switch des Herstellers ist derzeit hoffnungslos überlastet.

Preis, Verfügbarkeit und Partner

Der Nintendo Switch soll ab März 2017 in den Handel kommen. Darüber hinaus hat der Anbieter in dem Ankündigungsvideo jedoch keine Details über den möglichen Kaufpreis verraten. Es wurde zuvor von einem Preis zwischen 299 und 399 Euro spekuliert.

Dass es für den Nintendo Switch nicht genügend Spiele geben könnte – diesen Eindruck will der Anbieter unbedingt vermeiden und listet in einer Pressemitteilung mehrere Dutzend Partner auf, darunter auch Schwergewichte der Spieleindustrie wie Activision, Bethesda, Capcom, Electronic Arts , Konami, Sega, Ubisoft und viele andere mehr.