23.05.2018 - 13:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Reboots und Remakes sind in den letzten Jahren sowohl bei Filmen als auch bei Spielen stark in Mode gekommen. Nun will auch Larry aus dem 80er-Erfolg Leisure Suit Larry den Sprung in das 21. Jahrhundert schaffen. Das Hamburger Entwicklerstudio CrazyBunch möchte dabei helfen und arbeitet daher an einem frischen Abenteuer, das den Helden in neue Umgebungen versetzt und dabei klassische Point-&-Click-Unterhaltung bietet.

Mit viel (Wort-)Witz und Charme konnte sich Leisure Suit Larry in den 80er und 90er beim Flirten relativ gut behaupten. Nun stellt das deutsche Studio CrazyBunch die Frage, was wäre, wenn Larry in der heutigen Zeit auf Schürzenjagd wäre. Das Studio bewahrt dabei klassische Elemente und wird mit allerlei spitzzüngigen Dialogen aufwarten. In Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry wird sich Larry nämlich mit #metoo, Onlinedating und anderen modernen „Errungenschaften“ auseinandersetzen.

Um den Casanova mit dem weißen Anzug richtig in Szene zu setzen, vertrauen die Entwickler auf handgezeichnete Schauplätze und Charaktere, die allesamt liebevoll gestaltet wurden und so manches skurriles Detail bieten. Daneben wurde eine spezielle Ingame-App namens „Timber“ entwickelt, die eine neue Gameplay-Mechanik ins Spiel bringt, um Frauen zu treffen. Neben Tinder wird auch Instagram auf die Schippe genommen, sodass Larry auf „Instacrap“ sich Bikinifotos ansehen kann.

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry wird im Herbst diesen Jahres für Mac (und PC) erscheinen. Während ein Termin noch nicht feststeht, ist der Preis schon jetzt bekannt. Das Spiel kann nämlich schon bei Steam zu einem Preis von 25,49 Euro vorbestellt werden. Dies beinhaltet bereits einen Rabatt von 15 Prozent, der jedoch nur bis zum 23. Oktober gewährt wird. Daneben erhalten Vorbesteller den digitalen Soundtrack zum Spiel sowie ein exklusives digitales Artbook.

