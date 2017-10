In wenigen Wochen ist es soweit und der achte Teil der Star Wars-Saga kommt in die Kinos. Passend zu diesem Ereignis, veröffentlichen immer mehr Firmen entsprechende Artikel und gerade der Markt der kleinen fernsteuerbaren Roboter boomt. So präsentiert nun auch UBTECH einen humanoiden Roboter mit Sprachsteuerung und Gesichtserkennung in Stormtrooper-Outfit.

Der neue Roboter im Stormtrooper-Design (Bild: UBTECH)

Die Firma UBTECH hat sich im Bereich der smarten Roboter bereits mit mehreren Modellen einen Namen gemacht und möchte mit seinen Robotern das technischen Verständnis von Kindern und Jugendlichen fördern. So lässt sich zum Beispiel der Alpha 1 Pro am Computer über einfache Codezeilen programmieren und das geschriebene Programm direkt ausführen.

Der neuste Roboter von UBTECH sieht nun aus wie ein First Order-Stormtrooper aus den neuen Star Wars-Filmen und erhält, im Vergleich zu seinen Brüdern, einige neue Funktionen. So kann der Roboter nun über eine Smartphone-App virtuelle Gegner in First- und Third-Person-AR einblenden. Neben der App, lässt sich der Stormtrooper auch per Sprache und einfache Befehle steuern. Auch als elektronischer Wachhund kann der Roboter eingesetzt werden, dafür patrouilliert er in einem vorher definierten Bereich und reagiert auf Eindringlinge. Wer möchte, kann auch bis zu drei Gesichter speichern und so bei verschiedenen Nutzern unterschiedliche Aktionen ausführen lassen, sobald der Stormtrooper einen Nutzer erkennt.

UBTECH betont dabei, dass keinerlei Daten das Gerät verlassen und weder in der App, noch auf dem Roboter persönliche Daten gespeichert werden. Um mit dem Gerät zu kommunizieren, wird ein lokales 128-Bit-Netzwerk erstellt. Der Roboter ist demnächst für 349,99 Euro auf der Webseite des Herstellers bestellbar.