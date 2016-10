13.10.2016 - 15:44 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Apple hat Apple Pay bereits vor rund zwei Jahren gestartet. In den vergangenen 15 Monaten hat das Unternehmen seinen Smartphone-Bezahldienst auf weitere zehn Länder ausgeweitet. Mit Japan soll in diesem Jahr zudem noch in einem weiteren Land Apple Pay zur Verfügung stehen. Apple-Pay-Pläne für Deutschland scheint es aber immer noch nicht zu geben. Ein neuer Hinweis deutet jedoch darauf hin, dass Apple Pay hierzulande vielleicht doch bald zur Verfügung steht.



13.10.2016 - 15:44 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Deutschland ist blau! (Bild: Apple / pixeldima via MockDrop)

Apple hat am gestrigen Mittwoch eine Support-Webseite für Apple Pay aktualisiert. Auf der Support-Seite sind bei Apple Pay teilnehmende Banken in Europa nach Ländern aufgelistet. Seit dem gestrigen Mittwoch ist nun auch Deutschland auf der Landkarte für Europa blau markiert. Dies könnte bedeuten, dass Apple sich nun mit einer Bank oder mit mehreren Banken mit Standort in Deutschland auf die Bedingungen für Apple Pay geeinigt hat.

Kommt Apple Pay nach Deutschland oder handelt es sich um einen Fehler?

Ob dies nun bedeutet, dass der Bezahldienst bald auch in Deutschland zur Verfügung steht, kann aus der Webseite jedoch leider nicht mit Sicherheit herausgelesen werden. Denn die Seite enthält nicht nur eine Landkarte. Apple listet dort auch Banken nach Ländern auf. Es gibt auf der Support-Webseite aber nach wie vor nur die Kategorien „Banken in Frankreich“, „Banken in Russland“, „Banken in der Schweiz“ und „Banken im Vereinigten Königreich“. Banken, die in Deutschland beheimatet sind, sucht man vergeblich. Außerdem war Deutschland auch bereits im September 2016 blau markiert. Dabei hatte es sich aber offenbar um einen Fehler gehandelt, der einige Tage später wieder korrigiert wurde. Möglicherweise handelt es sich nun ebenfalls wieder um einen Fehler, der schon allein dadurch entstehen könnte, dass die Karte nicht besonders groß ist und Länder nicht klar voneinander abgegrenzt sind.

Apple Pay steht derzeit in elf verschiedenen Ländern zur Verfügung. 2016 soll mit Japan noch ein zwölftes Land dazukommen. Auch Japan ist auf der Apple-Pay-Karte für den pazifischen Raum bereits blau markiert. Eine Kategorie „Banks in Japan“ findet man auf der Support-Seite aber noch nicht – genau wie bei Deutschland.