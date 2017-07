06.07.2017 - 09:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Gestern Abend hat Apple die Investoren-Seite auf der offiziellen Homepage aktualisiert und nennt nun dort den Termin für die Bekanntgabe der Zahlen für das dritte Fiskalquartal 2017. So wird das kalifornische Unternehmen den entsprechenden Bericht erst im August vorlegen. Die neuen Quartalszahlen werden Aufschluss über die Verkaufszahlen des iPhone 7 und iPhone 7 Plus geben. Des Weiteren dürften auch erste Zahlen zu den neuen iPad- und Mac-Modellen zu erwarten sein.



06.07.2017 - 09:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Am 1. August gibt Apple die neuen Quartalsergebnisse bekannt (Bild: Apple)

Am Dienstag, den 1. August, wird Apple seinen Finanzbericht zum dritten Fiskalquartal 2017 vorlegen. Wie immer wird passend dazu eine Telefonkonferenz mit Investoren und Analysten abgehalten. Die Konferenz wird auf der offiziellen Website wieder live übertragen. Diese dürfte wieder interessante Details bringen. Während im ersten Teil die reinen Zahlen besprochen werden, dürfen die Teilnehmer später in einer kurzen Fragerunde Apple-CEO Tim Cook und sein Team zur Zukunftsplänen des Unternehmens befragen. Die letzten Veranstaltungen dieser Art brachten beispielsweise das starke Interesse an „Augmented Reality" ans Licht und es gab auch Hinweise auf zukünftige Produkte, wobei man sich diesbezüglich stets bedeckt hielt.

Lesetipp iPhone 7: So „klickt" die Home-Taste anders Äußerlich unterscheidet sich das iPhone 7 für viele Nutzer nur wenig von seinen beiden Vorgänger. Dennoch versteckt sich im Design mehr als... mehr

Apples Aktie befand sich in den letzten Monaten auf einem Höhenflug und dies könnte sich auch in den Quartalszahlen für April bis Juni wiederspiegeln. So wird erwartet, dass der Umsatz zwischen 43,5 Milliarden US-Dollar und 45,5 Milliarden US-Dollar lag, während der Rohertrag entsprechend bei 37,5 Prozent bis 38,5 Prozent liegen könnte.

Die Quartalszahlen für das dritte Fiskalquartal 2017 werden am 1. August bekanntgegeben. Die zugehörige Telefonkonferenz wird am selben Tag um 23 Uhr (MEZ) erfolgen. Wir werden im Anschluss wieder die wichtigsten Informationen für Sie zusammenfassen.