Keine Lust, schwere Zeitschriften mit zur Bahnfahrt Richtung Arbeit mitzunehmen? Dann lesen Sie Ihre Lieblingsmagazine doch einfach auf dem Smartphone. Mit der Zeitschriften-Flatrate von Readly haben Sie dabei die volle Auswahl. Neben der Mac Life finden Sie noch über 600 weitere deutschsprachige Magazine im Angebot.

Wie kann man die Zeit bei einer Bus- oder Bahnfahrt besser nutzen, als in seinen Lieblingszeitschriften zu schmökern. Dumm nur, dass man die schweren Magazine dafür ständig mitschleppen muss. Wer sich die Schlepperei sparen, aber trotzdem nicht auf seine Zeitschriften verzichten möchte, sollte sich das Angebot von Readly einmal genauer anschauen.

Über 600 Zeitschriften in einer App

Readly bietet eine Zeitschriften-Flatrate, bei der Sie über 600 deutschsprachige Magazine zur Auswahl haben. Lesen Sie was, wo und so viel Sie möchten. Mit der Readly-App schmökern Sie mit Ihrem Smartphone oder Ihrem Tablet in der neuen Ausgabe der Mac Life und allen anderen Magazinen, die Sie interessieren.

Jetzt Readly testen: 3 Monate lesen – nur 1 Monat zahlen

Damit das Lesen auch auf kleinen Smartphone-Displays Spaß macht, bringt die Readly-App einen speziellen Mobile-Reading-Modus mit. Damit passt sich die Textanzeige automatisch dem Display an. So können Sie in einem Schwung komplette Artikel lesen, ohne ständig Seiteninhalte vergrößern, verkleinern und verschieben zu müssen.

Jetzt Zeitschriften-Flatrate zum Vorzugspreis sichern

Und das Beste kommt erst noch: Bei Readly können Sie mit nur einem Mitgliedskonto bis zu fünf Profile anlegen und damit Readly auf maximal fünf Geräten gleichzeitig nutzen. Damit bietet Readly auch für Familien einen perfekten Lesespaß.

Lust bekommen, Readly zu testen? Dann nutzen Sie jetzt das spezielle Einstiegsangebot für alle Leser von Mac Life: Testen Sie das komplette Angebot von Readly drei Monate lang zum Preis von nur 9,99 Euro. Damit sparen Sie im Vergleich zum regulären Preis satte 19,98 Euro! Ein Risiko gehen Sie mit dem Test im Übrigen nicht ein. Sie können das Angebot jederzeit kündigen.

Anzeige