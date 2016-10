In unserem PDF-Shop auf Maclife.de verschenken wir derzeit unser Spezial zum iPhone 7. Auf 20 Seiten können Sie in „Das neue iPhone 7“ alles nachlesen, was es zu Apples neuer iPhone-Generation zu wissen gibt. Außerdem zeigen wir Ihnen die besten Mobilfunkverträge und Versicherungen, die zum iPhone 7 und zum iPhone 7 Plus passen. So ganz nebenbei stellen wir Ihnen auch das ideale Zubehör zum neuen iPhone vor.

Alles was es zum iPhone 7 zu wissen gibt - in einer PDF (Bild: firmbee via MockDrop)

Wollen Sie absolut alles über das neue iPhone wissen? Dann sollten Sie einmal im PDF-Shop von Maclife.de vorbeischauen. Dort gibt es derzeit unser Spezial zum iPhone 7 mit allem was dazugehört zum kostenlosen Download. Auf 20 Seiten zeigen wir Ihnen alles was es zum neuen Smartphone Apples zu wissen gibt. Das iPhone-7-Spezial geht sowohl auf das Design des Telefons ein als auch auf den neuen Homebutton, die Dual-Kamera des iPhone 7 Plus, den Stereo-Sound und die IP-Zertifizierung, dank der das iPhone 7 das erste iPhone ist, das auch garantiert wasserdicht ist – und noch auf vieles mehr.

iPhone 7, AirPods, Zubehör und vieles mehr im kostenlosen Mac-Life-Spezial

Im Spezial „Das neue iPhone 7“ spielt aber nicht nur das Smartphone selbst eine große Rolle. Wir stellen Ihnen auch die besten Mobilfunktarife vor. Sollten Sie auf der Suche nach einem neuen Vertrag sein, werden Sie im Spezial garantiert einen passenden Vertrag finden. Außerdem zeigen wir Ihnen in der aktuell kostenlosen PDF diverses Zubehör: angefangenen bei passenden iPhone-7-Hüllen über Adapter und Kabel bis hin zu Handschuhen mit denen auch der neue Homebutton funktioniert.

Damit aber nicht genug. Auch die AirPods und ihr Funktionsumfang stellen wir in unserem Spezial vor. Und zu guter Letzt präsentieren wir Ihnen auch verschiedene Versicherungen, die wir auf ihre Stärken und Schwächen überprüft haben. Schließlich muss Apple Care+ nicht die einzige Wahl sein, um sein nagelneues iPhone 7 gegen Schäden abzusichern.