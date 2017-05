18.05.2017 - 11:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In diesem Jahr steht uns wohl eine der größten Ankündigungen zum iPhone seit Jahren ins Haus. Es wundert daher kaum, dass sich im Vorfeld zahlreiche Leaks und Mockups im Netz zum „iPhone 8" finden lassen. Nun wurde eine neue Reihe an Aufnahmen veröffentlicht, die angeblich die neue Generation zeigt. Es kommt ohne physischen Home-Button daher und hat glücklicherweise keinen „Touch ID"-Sensor an der Rückseite.



Der silberne Rahmen ist ein Hommage an das erste iPhone (Bild: BGR)

Es ist wieder Schwarz und Silber. Das aktuelle Mockup zum iPhone 8 zeigt ein Gerät im Apple-typischen Stil. Mit einem großen Display, das von Kante zu Kante reicht, und mit einem leicht gebogenem Glas abgedeckt wird, soll sich laut BGR die neue iPhone-Generation auf ein neues Level gehoben werden.

Gleichzeitig wird sich aber auch an alten Elementen bedient. So hieß es in den letzten Gerüchten, dass das neue Modell ähnlich wie das erste iPhone über einen glänzenden Rand verfügt. Diese Hommage zeigt sich in dem neuen Mockup deutlich und lässt auf einen Edelstahlrahmen hoffen, wie man ihn bereits von der Apple Watch kennt.

Vertikale Dual-Kamera? (Bild: BGR)

Während in der letzten Generation der Kopfhöreranschluss völlig entfernt wurde, blieb der Home-Button, wenn auch in geänderter Form, erhalten. Mit dem iPhone 8 könnte man einen Schritt weitergehen und sowohl Touch ID als auch den Home-Button in das Display integrieren, da auch dieses Mockup keine Hinweise auf eine entsprechenden Fingerabdrucksensor an der Rückseite liefert.

An der Rückseite gibt es dennoch etwas Interessantes zu entdecken. Denn hier sieht man nun ein mögliches Design einer vertikalen Dual-Kamera, die wohl auch weiterhin aus dem Gerät hervorstehen wird.

Ob das iPhone 8 tatsächlich so oder so ähnlich aussehen wird, ist aktuell natürlich noch nicht bekannt. Es wird jedoch erwartet, dass das Apple-Smartphone im September vorgestellt und dann erst einige Monate später (Oktober/November) ausgeliefert wird.