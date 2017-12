21.12.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Bloomberg hat einen neuen Bericht veröffentlicht, nach dem Apple in die Apple Watch einen EKG-Herzmonitor einbauen will. Aktuell kann die Uhr nur den Puls messen, was nicht besonders viel Aussagekraft hat.



(Bild: Rosmarie Voegtli / CC BY 2.0)

Die Apple Watch verfügt über einen Herzfrequenzmesser doch bald soll die Smartwatch auch über ein EKG verfügen. Aktuell gibt es allerdings bereits Zubehör von Drittanbietern, um eine einfache EKG-Funktionalität zu erreichen.

Bei der EKG-Apple-Watch muss der Nutzer nach dem Bericht von Bloomberg, der sich auf Insiderinformationen stützt, mit zwei Fingern auf eine Schaltfläche drücken. Mit dem EKG sollen Anomalien wie unregelmäßige Herzfrequenzen erkannt werden können. Die Integration eines EKG-Lesegeräts in die Uhr selbst wäre ein großer Schritt nach vorn, um die Apple Watch zu einem unverzichtbaren Gerät zu machen. Doch das würde auch bedeuten dass die Uhr in manchen Ländern wie den USA ein Zulassungsverfahren durchlaufen muss.

Wie gut ein EKG funktioniert, ist von der Zahl der Elektroden anhängig, die in einem gewissen Abstand von einander und vom Herz entfernt am Körper platziert werden können. Ein Uhrarmband ist eigentlich denkbar ungeeignet dafür.

EKGs für die Apple Watch sind dabei nichts neues. Das Armband AliveCor Kardia kann ebenfalls eine solche Messung ermöglichen. In deren Band sind zwei Elektroden eingearbeitet, was für die Möglichkeit einer Zweikanal-Messung spricht. Dabei wäre es jedoch wichtig, dass die Messpunkte weit voneinander entfernt sind. Selbst ein Einkanal-EKG wäre nach Auskunft eines von Maclife.de befragten Mediziners aber noch nutzbar, wenn auch etwas ungenauer. Selbst mit einem Einkanal-EKG lassen sich Arrhythmien oder ein Kammerflimmern nachweisen - gut für den Patienten.

Ein entsprechendes Patent hatte Apple bereits im letzten Jahr angemeldet.

