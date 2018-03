Auf einem Fernseher bringen Serien und Filme von Netflix natürlich am meisten Spaß. Doch wer unterwegs Binge Watching betreiben will, muss zum Beispiel auf das kleinere Display vom iPhone zurückgreifen. Damit dort zumindest das Stöbern im Angebot etwas angenehmen wird, integriert Netflix in seiner iOS-App demnächst einen neuen Vorschaumodus.