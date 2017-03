19.03.2017 - 10:30 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Mal ehrlich: Wer guckt sich bei einer TV-Serie bei jeder Folge den Vorspann an? Netflix will nun einen Button einführen, mit dem der Vorspann auf Wunsch übersprungen werden kann. Konkurrent Amazon bietet so eine Funktion bereits an, wenngleich auch etwas versteckt.



Netflix hat auf dass Verhalten seiner Nutzer reagiert, die Serienvorspänne überspringen und direkt mit der Handlung der Folge starten wollen. Bisher musste der Zuschauer mühsam vorspulen, was künftig ein Button übernehmen soll, der zur passenden Abspielposition springt. Einige Nutzer haben nach Angaben von The Verge bereits einen solchen Button gesehen.

Neue Funktionen werden bei Netflix meist erst einmal nur einem Teil der Nutzerschaft präsentiert, um deren Verhalten zu analysieren und mögliche Fehler auszumerzen. Der Button wurde nur in der Webversion von Netflix entdeckt. Ob er auch für die mobilen Apps und auf dem Smart TV zur Verfügung gestellt wird, ist noch ungewiss. Der Knopf soll auch funktionieren, wenn der Vorspann nicht ganz am Anfang sondern erst nach einigen Minuten eingeblendet wird. Das ist zum Beispiel bei „The Walking Dead” der Fall.

Einige Serien bei Konkurrenz Amazon bieten schon ein derartiges Verhalten. Wenn die aktuelle Folge fast zu Ende ist, wird ein Fenster mit Vorschau-Informationen zur kommenden Folge und ein Play-Button eingeblendet, der dann direkt zum Handlungsstart springt. Andere Serien besitzen nur sehr kurze Vorspann-Sequenzen, die den Zuschauer weniger stören sollen.