Neapel ist Standort von Apples Developer Academy (Bild: CC0, dudassbela via Pixabay)

Bewerbung für Apple Developer Academy 2018 gestartet. Sie möchten gerne Programmieren lernen in einem Umfeld, in dem Sie möglichst viel von Ihrem Potenzial ausschöpfen können? Dann bewerben Sie sich jetzt für die diesjährige Apple Developer Academy 2018. Sie findet an der Universität von Federico II in Neapel statt und bietet 400 jungen Unternehmern oder zukünftigen Entwicklern einen Platz, wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen.

Apple bildet in Zusammenarbeit mit der Universität von Federico II in Neapel erneut kreative Köpfe aus. Dieses Jahr gibt es 400 Plätze zu vergeben, von denen 378 per Losverfahren ausgewählt werden. 342 entfallen auf den Standard-Kurs, 36 weitere auf einen neuen eingerichteten „Enterprise Track” (mehr dazu weiter unten).

Akademie in Zusammenarbeit mit der Universität

Apple und die Universität betreiben eine Akademie auf dem Campus. Diese wurde, ähnlich den Apple Stores, architektonisch ansprechend gewählt und aber für Lehrende und Lernende mit Fokus auf Kooperation eingerichtet. Sie können sich auf der entsprechenden Webseite der Universität bewerben. Der Bewerbungsschluss ist der 8. Juni. Sie erhalten dann circa Mitte August Bescheid, ob Sie „gewonnen“ haben.

Sie müssen allerdings gewisse Bildungsvoraussetzungen mitbringen. Für die Standard-Ausbildung benötigen Sie mindestens Abitur oder einen vergleichbaren Abschluss aus dem Abschlussjahrgang 2017/18. Für den „Enterprise Track“ benötigen Sie hingegen ein nachgewiesenen Studium im Bereich IT, Informatik oder vergleichbare.

Lernmaterial und Lebenshaltungskosten

Sie erhalten als akzeptierter Teilnehmer ein iPhone und einen Mac, um entsprechend mitarbeiten zu können. Außerdem wird Ihnen finanzielle Hilfe für Lebenshaltungskosten in Neapel gewährt.

Sie lernen praktische Fertigkeiten im Umgang mit der Technik und die Entwicklung von Apps. Apple beschränkt die Lerninhalte jedoch nicht auf die bloße Programmierung, sondern bietet außerdem Inhalte fürs Design und die Planung von Software.

Vielfalt und Besonderheiten

Wenn Sie während der Ausbildung besonders kreative App-Ideen entwickeln könnte es passieren, dass Sie von Apple zur Worldwide Developers Conference eingeladen werden. Aus dem aktuellen Jahrgang wurden immerhin 42 Mitglieder ausgewählt, um an der Entwickler-Konferenz in Kalifornien teilzunehmen. 34 der Auserwählten stammen aus Italien. Die übrigen acht Studenten kommen aus der Türkei, Rumänien, Polen, Brasilien, Großbritannien, Deutschland und Griechenland.

Die Developer Academy ist offen für Studenten aus der ganzen Welt. Die einzigen Einschränkungen werden durch die Bildungsvoraussetzungen gemacht. Studenten aus der aktuellen Klasse stammen aus Italien sowie 25 weiteren Ländern, von Venezuela und Peru bis nach Indien und Nigeria. Die Zahl der Studentinnen wuchs im aktuellen Jahrgang auf 50 an. Viermal so viele wie im Vorjahr, erklärt Apple.

