Der Trend hin zu „Software as a service“ hält an. Immer mehr Apps und Programme setzen nicht mehr auf das klassische Bezahlmodell mit einmaliger Zahlung, sondern stellen auf ein Abo um. Angefangen bei Profisoftware wie Photoshop, bis hin zu beliebten Apps für mobile Geräte. Der neuste Fall ist nun die Tagebuchapp Day One. Wichtige Funktionen sind zukünftig nur noch mit einem Abo zu bekommen.

Übersicht über Day One Premium mit jährlicher oder monatlicher Zahlung.

Tagebuch zu schreiben ist auch im digitalen Zeitalter noch bei vielen Menschen sehr beliebt. Wer nicht klassisch zu Papier und Notizheft greifen möchte, der findet viele Apps und Programme für macOS und iOS. Einer der bisher beliebtesten Vertreter ist Day One. 2012 ausgezeichnet als Mac App of the Year und 2014 Gewinner des Apple Design Awards.

Wie gestern bekannt wurde, stellt Day One ab sofort auf ein Abomodell um. Bisher war zum Beispiel die iOS App für einmalige 4,99€ erhältlich. Seit heute nun lässt sie sich kostenlos herunterladen. Neue Nutzer müssen allerdings für wichtige Funktionen 49€ im Jahr oder 4,99€ im Monat zahlen. Aktuell bietet Day One einen Einführungspreis mit 30% Rabatt für das Abo an.

Day One: Unterschiede zwischen der kostenlosen und der Premiumversion

Nutzer die bisher die Version 2.0 von Day One installiert haben, können die App weiterhin wie gewohnt nutzen. Alle neuen Kunden, müssen allerdings mit Einschränkungen in der kostenlosen Version umgehen. Eine Synchronisation (zum Beispiel zwischen Mac und iOS) und Backups gibt es nur noch für Premiumkunden. Auch mehr als ein Foto pro Tagebucheintrag und mehrere Tagebücher sind nur noch mit dem Abo möglich. In den Appstores reagieren bereits viele Nutzer von Day One mit schlechten Bewertungen und kündigen an, auf eine andere App umzusteigen.