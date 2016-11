22.11.2016 - 13:55 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

In diesem Jahr ist Samsung ein bisschen spät dran, aber man muss ihnen wohl zugestehen, dass sie zunächst einmal die Scherben aufkehren mussten, die durch das Galaxy Note 7 entstanden sind. Auf jeden Fall passiert wohl das, was immer passiert, wenn Apple eine neue Farbe für das iPhone auf den Markt bringt: Samsung macht es nach. Dieses Jahr geht es um Diamantschwarz – und die Farbe soll ab Anfang Dezember auch das Galaxy S7 tragen.



22.11.2016 - 13:55 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

2013 stellte Apple das iPhone 5s in Gold vor und Samsung passte das Galaxy S4 farblich an. Zwei Jahre später kam mit dem iPhone 6s die Farboption Roségold dazu und Samsung färbte seine Smartphones kurz darauf. 2016 gibt es das iPhone 7 in Diamantschwarz und es passiert zunächst nichts – bis jetzt.

Samsung Galaxy S7 soll auch schwarz glänzend werden

The Korea Herald will von „Industriequellen” erfahren haben, dass Samsung dem Galaxy S7 einen neuen Anstrich verpassen will. Es soll sich demnach um eine schwarze, glänzende Oberfläche handeln, die Samsung im Blick hat. Vermutlich sind mögliche Assoziationen zum iPhone 7, das in Diamantschwarz verfügbar ist, mal wieder rein zufälliger Natur, aber angesichts der Vergangenheit liegt der Verdacht freilich nahe.

Den Quellen zufolge soll Samsung mit der neuen Farbe, die sich beim iPhone 7 neben mattschwarz als die beliebteste Kombination etabliert hat, wieder Boden im Smartphone-Markt gutmachen wollen. Denn der Absatz hat nach dem Galaxy Note 7 und dessen nicht betriebssicheren Akku deutlich gelitten, wenn auch nicht unbedingt zugunsten Apples. Bereits Anfang Dezember soll das S7 in glänzendem Schwarz verfügbar werden.

Unbekannt ist jedoch, ob Samsung den gleichen Weg gehen wird wie Apple, wo gerade das diamantschwarze iPhone besondere Zuneigung erfordert. Denn die Oberfläche ist anfällig für Kratzer. Apple hat deshalb schon seit der Ankündigung empfohlen, das Gerät mit einer Hülle zu verwenden.

Interessant zu sehen sein wird, wie die Samsung-Adaption von Diamantschwarz aussehen wird. Denn mit „Black Onyx” gibt es von der Sache her sogar schon ein schwarzes S7.