Steven Soderbergh, unter anderem bekannt durch seine Regie in Oceans Eleven oder als Produzent der Serie The Knick, wagt nun zusammen mit HBO ein Experiment. Statt einer klassischen Serie, bzw. einem Kinofilm, erscheint nächsten Monat eine interaktive Serie in Form der kostenlosen iOS-App Mosaic.

Interaktive Serie in App-Form (Bild: Mosaic)

Die Idee ist eigentlich nicht neu. Schon lange gibt es Bücher, die den Leser vermeintlich entscheiden lassen, wie sich die Geschichte fortsetzt. An einer wichtigen Stelle der Handlung muss zum Beispiel die Wahl getroffen werden, ob der Hauptcharakter nach rechts oder links abbiegt. Der Produzent und Regisseur Steven Soderbergh versucht nun mit HBO zusammen diese Idee abzuwandeln und veröffentlicht das Ergebnis im November als kostenlose iOS-App Mosaic.

Die Geschichte, geschrieben von Ed Solomon (u.a. Men in Black, Die Unfassbaren) und mit Sharon Stone besetzt, handelt von einer Mordermittlung und wird dem Nutzer in verschiedenen Kapiteln erzählt. Statt aber die Handlung direkt zu beeinflussen, soll es nach jedem Kapitel nur möglich sein, die Reihenfolge der folgenden Szenen auszuwählen. Die Geschichte in Mosaic ist also festgelegt, lässt sich aber unterschiedlich vom Nutzer erkunden. Die App wird von den Entwicklern beschrieben als „eine neue Art des Geschichten erzählen, welche es dir erlaubt, deinen eigenen Weg zu gehen.“

Wie gut diese neuer Ansatz funktioniert, lässt sich ab November selbst herausfinden. Das genaue Veröffentlichungsdatum und ob die App auch direkt beim Start außerhalb der USA und in weiteren Sprachen verfügbar sein wird, wurde noch nicht bekannt gegeben.