Am Montag wird Samsung einen Livestream durchführen und während der Übertragung die Ergebnisse einer Untersuchung bekannt geben. Man hat offenbar die Ursache für die reihenweise Explosion des Android-Smartphones Galaxy Note 7 gefunden. Das Phablet war daraufhin zurückgezogen worden, als es von Institutionen wie der US-Luftsicherheitsbehörde beispielsweise in Flugzeugen verboten wurde.

Samsung Galaxy Note 7 (Bild: Samsung)

Sie erinnern sich vielleicht noch an die Posse im letzten Jahr um das Android-Phablet Galaxy Note 7 des südkoreanischen Herstellers Samsung. Es häuften sich Meldungen, dass Smartphone sei explodiert oder haben zumindest Feuer gefangen. Es folgte irgendwann ein Rückruf, danach ein zweiter, weil auch Austauschgeräte Feuer fingen. Schließlich wurde das Gerät aus dem Handel zurückgezogen. Samsung entstand ein immenser Schaden, vor allem beim Image. Umso interessanter war, als wir gegen Jahresende erfuhren, dass Apple mit seinem iPhone 7 nicht allzu sehr von dem Schaden des Konkurrenten profitieren konnte. Viele enttäuschte Käufer entschieden sich einfach wieder für ein Gerät von Samsung, hieß es. Trotzdem war die Entwicklung für Samsung enttäuschend, da das Note 7 angesichts fehlender „Killer-Funktionen“ gute Chancen gegen das iPhone 7 aus Cupertino gehabt hätte.

Ursache für Brände des Galaxy Note 7 gefunden

Vor ein paar Tagen hieß es bereits von der Agentur Reuters, Samsung habe die Ursache für die Smartphone-Brände offenbar ausfindig machen können. Nun haben wir Gewissheit und wird die Öffentlichkeit über die Ergebnisse informiert werden. Im Zeitalter von YouTube lässt es sich der Apple-Konkurrent nicht nehmen, seine Fans in einem Livestream aufzuklären. Dieser wird am Montag kommender Woche, um 10 Uhr Früh stattfinden. Rechnet man die Zeitverschiebung ein, können deutsche Zuschauer bei Interesse an der Pressekonferenz sich diese um 2 Uhr Früh ansehen. Der Stream wird auf Samsung.com zu sehen sein, heißt es.

Neben seinen eigenen Resultaten wird der Hersteller die Ergebnisse von unabhängigen Experten vorstellen, die den Fall ebenfalls untersucht hatten. Man werde außerdem bekannt geben, welche Maßnahmen man nun unternimmt, damit solche Vorkommnisse sich in Zukunft nicht wiederholen.